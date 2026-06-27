دستگاه قضایی ملجأ اعتماد مردم برای احقاق حقوق جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی به مناسبت هفته قوه قضائیه پیامی را صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

نام قوه قضاییه؛ باعدالت و امنیت در همه بخش‌ها گره‌خورده و این امر مرهون تلاش و همت مسئولان قضایی و بخش‌های مختلف دستگاه قضا است که به‌صورت جدی و شبانه‌روزی به امر پیشگیری، شناسایی و مبارزه با انواع ناهنجاری‌های اجتماعی، قانون‌شکنی‌ها و جرائم مختلف، می‌پردازند.

عدالت و امنیت، دو مؤلفه کلیدی برای تسهیل و تعالی زندگی بشر هستند و در این میان؛ برقراری عدالت، صیانت از حقوق شهروندی، مقابله با فساد و حمایت از حقوق عامه مردم از جمله وظایفی هستند که همواره به‌صورت ویژه در دستور کار قوه قضاییه قرار داشته و این نهاد بزرگ و مردمی را با ملجأیی برای اعتماد جامعه به احقاق حقوق، تبدیل کرده است.

بی‌شک تحقق عدالت اجتماعی در دنیای پیچیده امروز، امری حیاتی و هم‌تراز با آرمان‌های اصیل اسلامی و ارزش‌های والای انقلاب اسلامی است زیرا مردم در این نظام مقدس به‌عنوان ولی‌نعمت مسئولان، شایسته بهترین خدمات هستند و دستگاه قضایی کشور در این مسیر در سال‌های اخیر نیز گام‌های بلندی برداشته است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، هفته قوه قضاییه را به کلیه مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی تبریک و تهنیت عرض نموده و امید دارد که مساعی این عزیزان در بسط حق و عدالت، مشمول تأییدات ایزد منان گردد.

عزت، سلامت و توفیق روزافزون دستگاه قضا و به‌ویژه خدمتگزاران این نهاد مقدس در استان لرستان را از خداوند منان مسئلت می‌نماید.