توضیح درباره حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پرسش‌های متداول درباره متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سال ۱۴۰۵، این است که چرا مبلغ واریزی برخی مستمری‌بگیران کمتر از مبلغ خالص نهایی پرداختی مندرج در فیش خرداد ماه بوده است.

در همین راستا، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: تمامی پرداخت‌ها و کسورات مستمری از جانب سازمان تأمین اجتماعی بر اساس آیتم‌های درج شده در فیش حقوقی است که توسط بانک‌های عامل عینا پرداخت می‌شود.

بر اساس بررسی‌های انجام شده، بعضی از مستمری بگیرانی که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند، پس از واریز وجه حقوق ارسالی از سازمان تامین اجتماعی، اقساط خریدهای اعتباری اعم از تسهیلات وایب بانک رفاه یا فروشگاه‌های ارائه دهنده خرید اعتباری یا اقساطی و...‌، مستقیما توسط بانک از حقوق واریزی کسر می‌شود؛ شعب یا مرکز تماس سازمان تأمین اجتماعی دسترسی به این اطلاعات و جزئیات آن ندارند.