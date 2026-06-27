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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۶

توضیح درباره حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

توضیح درباره حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی، در پاسخ به سئوال مستمری بگیرانی که عنوان می کنند مبلغ واریزی برای آنها کمتر از مبلغ خالص نهایی پرداختی در فیش خرداد ماه بوده است، توضیحاتی داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پرسش‌های متداول درباره متناسب‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سال ۱۴۰۵، این است که چرا مبلغ واریزی برخی مستمری‌بگیران کمتر از مبلغ خالص نهایی پرداختی مندرج در فیش خرداد ماه بوده است.

در همین راستا، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: تمامی پرداخت‌ها و کسورات مستمری از جانب سازمان تأمین اجتماعی بر اساس آیتم‌های درج شده در فیش حقوقی است که توسط بانک‌های عامل عینا پرداخت می‌شود.

بر اساس بررسی‌های انجام شده، بعضی از مستمری بگیرانی که حقوق خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می‌کنند، پس از واریز وجه حقوق ارسالی از سازمان تامین اجتماعی، اقساط خریدهای اعتباری اعم از تسهیلات وایب بانک رفاه یا فروشگاه‌های ارائه دهنده خرید اعتباری یا اقساطی و...‌، مستقیما توسط بانک از حقوق واریزی کسر می‌شود؛ شعب یا مرکز تماس سازمان تأمین اجتماعی دسترسی به این اطلاعات و جزئیات آن ندارند.

کد مطلب 6871949
حبیب احسنی پور

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    نظرات

    • IR ۱۵:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      17 2
      پاسخ
      شفاف نبود چرا که فروردین تا خرداد ۳ بار وعده پرداخت داده شد اما هر سه بار به تعویق افتاد در هر حال خون به جگر شدیم
    • IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      26 0
      پاسخ
      این توضیحات و پیگیری به درد مردم نمیخوره بپرسید دلیل حذف حق عائله مندی از فیش بازماندگان چیه؟
    • سحر IR ۲۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      19 0
      پاسخ
      با این گرانی شدیدچرا حق عائله مندی حذف شده
    • IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      5 1
      پاسخ
      از باز ماندگان کم میکنه اسمشو میذاره افزایش
    • نویسنده IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      7 0
      پاسخ
      ناراضی ناراضی ناراضی هستم. حقوق19م واسه10روز جوابگو میشه20روزه الباقی پس چی؟ من بیش از30سال پرداخت بیمه داشتم ولی حداقل بگیرم کردن باایراد الکی که(کارگاه خانوادگی بوده)بکجا آخه شکایت ببرم؟ حداقل بگیرم که باشی تعیین این حقوقها اصلا و اصولا غلط است،تورم200،300درصد،کجابا60درصد مهارمیشه
    • علی IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      11 0
      پاسخ
      من شانزده تومان میگیرم چهل درصد اضافه شده آنهای بالای سی میلیون میگیرن شسصت درصد بی عدالتی تا کی
    • بازنشسته IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      9 2
      پاسخ
      ۳ ماه از مابه التفاوت فروردین و اردیبهشت می‌گذرد خودتان در شبکه سیما قول دادید در خرداد پرداخت می‌شود زندگی بازنشستگان تامین اجتماعی در سخت ترین شرایط معیشت می‌گذرد آیا اگر خودتان بودید تحمل این وضعیت بد معیشت را داشتید،انسانیت خوب هست ،جناب سالاری با جامعه زحمتکش بازنشستگان تامین اجتماعی بد رفتار کردید
    • معصومه IR ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      38 0
      پاسخ
      حقوق خرداد با توجه به اضافه شدن برای من ۶۰۰تومان هم ماهای قبل کم شده،درست که عائله مندی حذف شده،
    • شهربانو IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      3 0
      پاسخ
      مستمری من پونصد تومن اضافه شده چرا یعنی بانک مقصره
    • پ،محمدی US ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      8 0
      پاسخ
      سلام وخسته نباشی،منم به عنوان یه بازمانده ازسازمان تامین اجتماعی گلایه دارم شایدحرف خیلیا باشه،چراشماحرفاتون وعملکردتون باهم یکی نیست گفته بودین که حقوق برپایه سابقه هستش چراسابقه ی پدرمن که سی سال زحمت کشیده طبق گفته ی خودتون که بایدسی وسه میلیون ششصدوبیست پنج تومان باشه شده بیست پنج میلیون وششصدتومان شماچه جوری حساب وکتاب میکنید،لطف کنیدکه موقع انجام وظیفیه خدارو مدنظرتون بگیریدحق کارگرخوردن نداره
    • یوسف IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      3 0
      پاسخ
      چرا هیچکس نمیپرسه مبالغ هم سازی 403 و404 حذف شده مگر غیر اینه اسم‌ هم سان سازی بود یعنی الان که این همه گرونی و تورم داریم باید حذف میشد و مشکل فقط تو همون دوسال گذشته بوده
    • DK ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      14 0
      پاسخ
      سلام چند درصد اضافه کردید مگه نباید45درصداضافه میشد
    • IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      5 0
      پاسخ
      ماحق واقعیمونو میخوایم حق زن نبایدحذف شه درمقابل این همه تورم وگرونی
    • IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      1 0
      پاسخ
      من با دوتا یتیم ۱۰ تومن حقوقم بوده حالا که مثلا خیلی لطف کردن اضافه کردن شده ۱۱ تومن آخه این انصافه تواین گرونی نه رو گرونی نظارت میشه نه رو اضافه حقوق حداقل طوری حقوق رو اضاف کنید که با این گرونی بشه بگذرونی
    • حسین کارگر IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      1 0
      پاسخ
      سلام ، اولا چندین آیتم اضافه نشده و چند آیتم حذف شده . واقعا استادید
    • راحله IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      0 0
      پاسخ
      ما مستمری بگیر هستیم قرار بود ۶۰ درصد اضافه بشه حقوقمون ۲۳ درصد اضافه شده انصاف نیست
    • IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      0 0
      پاسخ
      کاملا موافق حرف دوستان هستم لطفاً بررسی کنید چرا باید حق عایله مندی حذف بشه زنی که همسرازدست داده بااین همه گرونی تورم چطور بدون پشتیبان دوتابچه بزرگ کنه بااین حقوق کم ،کاش وعده الکی ندید
    • حسنیه IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      0 0
      پاسخ
      من حقوق بازمانده رو میگیرم ما که یک بار شکست خوردیم و الان حقوق پدر رو میگیریم و پارسال حق فرزند ما رو کم کردید امسال هم با ۶۰درصد شدیم هفده میلیون آخه چی بخریم چی بپوشیم خیلی ناچیز والا با این تن پر درد دکتر هم نمی‌تونیم بریم تورو خدا یذره انصاف داشته باشید زن هایی که همسراشون میمیرن حدود ۳۵میلیون میگیرن من با بچه مدرسه ای و کلی خرج آنقدر کم ... تورو خدا یه ذره عاقلانه تصمیم بگیرید .

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