به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی، پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به تلاش دستگاههای اجرایی در مدیریت منابع مالی اظهار کرد: با وجود مشکلات اعتباری و بودجهای در سطح کشور، استان کردستان در پایان سال گذشته در پرداختهای پرسنلی با مشکل مواجه نشد.
وی ضمن قدردانی از پیگیریهای اکبر محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان و مجموعه همکاران این سازمان، همچنین مدیران دستگاههای مرتبط در حوزه اقتصاد و دارایی، افزود: تلاشهای انجامشده در تحقق درآمدها و مدیریت منابع باعث شد پرداختهای پرسنلی پایان سال ۱۴۰۴ بدون مشکل انجام شود.
لزوم نهاییسازی مدل توزیع اعتبارات هزینهای
استاندار کردستان با اشاره به موضوع توزیع اعتبارات هزینهای استان گفت: مدلی که برای این بخش ارائه شده نیازمند بررسی بیشتر است و پیشنهاد میشود نشست تخصصی برای جمعبندی و نهایی شدن آن برگزار شود.
لهونی افزود: هدف این است که مدل نهایی با بررسی دقیقتر به نتیجه برسد و مشکلی در روند اجرا ایجاد نکند.
وی در ادامه جلسه به موضوع سند ارتقای بهرهوری استان اشاره کرد و گفت: اصل موضوع بهرهوری بسیار مهم است، اما شاخصهای ارائهشده نیاز به بازنگری دارد تا متناسب با شرایط و ظرفیتهای کردستان باشد.
استاندار کردستان با بیان اینکه برخی شاخصها باید با دقت بیشتری بررسی شوند، افزود: زمانی که شاخصی در شورای برنامهریزی مصوب میشود، در آینده مبنای ارزیابی عملکرد استان قرار میگیرد؛ بنابراین باید اطمینان حاصل شود که استان واقعاً امکان اثرگذاری و تحقق آن شاخص را دارد.
توجه به ظرفیتهای بومی در تدوین شاخصها
لهونی با اشاره به موضوع بازچرخانی آب به عنوان یکی از شاخصهای پیشنهادی گفت: باید بررسی شود استان تا چه اندازه در این حوزه دارای اختیار و امکان تأثیرگذاری است تا هدفگذاریها واقعی و قابل تحقق باشد.
وی ادامه داد: شاخصهای ارتقای بهرهوری باید ظرفیتهای مهم استان مانند گردشگری، معدن، کشاورزی و موضوعاتی مانند جلوگیری از خامفروشی را نیز مورد توجه قرار دهد.
استاندار کردستان تأکید کرد: گردشگری یکی از ظرفیتهای مهم استان است و منطقی نیست در شاخصهای بهرهوری استان جایگاه مناسبی برای این حوزه در نظر گرفته نشود.
بررسی نهایی شاخصها به جلسه آینده موکول شد
لهونی پیشنهاد کرد: موضوع شاخصهای سند ارتقای بهرهوری برای بررسی بیشتر از دستور کار این جلسه خارج شود و پس از انجام جمعبندی کارشناسی، در جلسه آینده شورای برنامهریزی و توسعه استان مطرح شود.
وی گفت: در صورت نیاز، جلسهای تخصصی با حضور معاونتهای مرتبط استانداری و دستگاههای متولی برگزار میشود تا شاخصها با دقت بیشتری بررسی و پیشنهاد نهایی ارائه شود.
استاندار کردستان همچنین با تأکید بر اینکه تدوین شاخصهای بهرهوری باید با مشارکت استان انجام شود، گفت: اگر قرار است این شاخصها در شورای برنامهریزی و توسعه استان به تصویب برسد، باید متناسب با شرایط، ظرفیتها و اولویتهای استان پیشنهاد و بررسی شود.
پیشنهادهای اصلاحی برای بازنگری و یا جایگزینی به مراجع مربوطه ارائه شود
لهونی افزود: استان الزامی ندارد صرفاً شاخصهای ابلاغی را بدون بررسی بپذیرد، بلکه میتواند پیشنهادهای اصلاحی خود را برای بازنگری، تکمیل یا جایگزینی برخی شاخصها به مراجع مربوط ارائه کند.
وی ادامه داد: اگر تصویب شاخصها در شورای برنامهریزی استان مورد نیاز باشد، باید نظر استان لحاظ شود؛ اما اگر قرار است شاخصها خارج از فرآیند شورا ابلاغ و ارزیابی شود، موضوع متفاوت خواهد بود.
استاندار کردستان خاطرنشان کرد: مکاتبات لازم با سازمانهای مرتبط انجام خواهد شد تا اصلاحات پیشنهادی استان در زمینه شاخصهای ارتقای بهرهوری بررسی شود.
وی اظهار کرد: در صورت آماده شدن جمعبندیها، جلسه فوقالعاده شورای برنامهریزی برگزار خواهد شد و در غیر این صورت، موضوع در جلسه عادی بعدی شورا مطرح و تصمیمگیری میشود.
تسریع در روند بررسی طرحهای سرمایهگذاری ضروری است
استاندار کردستان در ادامه سخنان خود در شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به مصوبات کارگروه زیربنایی اظهار کرد: طرحهای اقتصادی مطرحشده در این کارگروه باید با سرعت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد تا روند جذب سرمایهگذار با تأخیر مواجه نشود.
زرهتن لهونی افزود: طولانی شدن فرآیندهای اداری میتواند انگیزه سرمایهگذاران را کاهش دهد، بهویژه با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینهها در سالهای اخیر، بنابراین لازم است موانع موجود در مسیر اجرای طرحها برطرف شود.
وی تأکید کرد: مشکلات سامانهای نباید موجب توقف یا تأخیر چند روزه در روند بررسی طرحها شود و دستگاههای متولی باید برای رفع این موانع اقدام کنند.
استاندار کردستان همچنین خواستار حضور معاونت اقتصادی استانداری در فرآیند بررسی طرحهای اقتصادی شد و گفت: حضور این مجموعه میتواند به هماهنگی بیشتر، بررسی دقیقتر و تسریع در روند اجرای پروژهها کمک کند.
تداوم مسیر توسعه کردستان با وجود شرایط دشوار
لهونی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط خاص کشور طی سال گذشته اظهار کرد: استان کردستان نیز مانند دیگر استانها درگیر پیامدهای ناشی از حوادث و شرایط جنگی بود، اما تلاش شد مسیر توسعه استان متوقف نشود و پیگیری برنامههای اصلی ادامه پیدا کند.
وی افزود: طبیعی بود بخشی از پروژهها و برنامهها تحت تأثیر شرایط قرار گیرد، اما طرحهای پیشران توسعه استان همچنان در اولویت قرار داشت و پیگیریهای لازم برای پیشبرد آنها انجام شد.
گردشگری؛ یکی از محورهای مهم توسعه استان
استاندار کردستان با تأکید بر ظرفیت بالای گردشگری استان گفت: گردشگری یکی از مهمترین حوزههای توسعهای کردستان است و باید در شاخصهای بهرهوری و برنامههای توسعهای استان جایگاه ویژهای داشته باشد.
لهونی بیان کرد: به همه فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستانها مأموریت داده شده حداقل یک پروژه شاخص گردشگری در شهرستان خود تعریف کنند و استان نیز از اجرای این پروژهها حمایت خواهد کرد.
وی ادامه داد: در بسیاری از شهرستانها پروژههای گردشگری تعریف شده و عملیات اجرایی آنها آغاز شده است.
اختصاص ۱۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه گردشگری قشلاق سنندج
استاندار کردستان با اشاره به پروژه گردشگری قشلاق سنندج اظهار کرد: این پروژه یکی از طرحهای مهم گردشگری غرب کشور محسوب میشود که از مدتها قبل پیگیری اجرای آن آغاز شده بود.
لهونی افزود: در جریان سفر رئیسجمهور به استان کردستان، این پروژه به عنوان یکی از طرحهای پیشنهادی مطرح شد و با پیگیریهای انجامشده، یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای آن اختصاص یافت.
وی گفت: پیش از این نیز ۲۵۰ میلیارد تومان از منابع استانی برای این پروژه اختصاص داده شده بود و با ورود قرارگاه محرومیتزدایی ارتش، روند اجرایی پروژه سرعت گرفته است.
استاندار کردستان تأکید کرد: هدف این است که پروژه قشلاق با سرعت بیشتری تکمیل شود و به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم گردشگری منطقه در اختیار مردم و گردشگران قرار گیرد.
رونق طرحهای عمرانی و تقویت اقتصاد مرز
لهونی با اشاره به وضعیت پروژههای عمرانی استان گفت: در حوزه راهها، طی یک سال گذشته تعداد کارگاههای فعال عمرانی افزایش قابل توجهی داشته و بهویژه در مسیر کریدور شمالغرب به جنوب، پروژههای مختلفی در حال اجراست.
وی همچنین به برنامههای استان برای تقویت اقتصاد مرز اشاره کرد و افزود: از ابتدای فعالیت دولت، توسعه دیپلماسی مرزی و تقویت مراودات اقتصادی با کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفت.
استاندار کردستان گفت: اگرچه شرایط جنگی باعث ایجاد وقفههایی در برخی ارتباطات شد، اما تفاهمنامههای خوبی در این حوزه منعقد شده و مسیر توسعه همکاریهای مرزی ادامه خواهد داشت.
وی همچنین اجرای قانون تجارت مرزنشینان و توسعه زیرساختهای مرتبط با اقتصاد مرز را از دیگر اقدامات مهم استان عنوان کرد و گفت: برنامههای این حوزه با جدیت دنبال خواهد شد.
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