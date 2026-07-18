استاندار کردستان: اعتبارات ملی استان ۱۸۸ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، با قدردانی از تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و مجموعه مدیریت استان اظهار کرد: در دو سال گذشته اقدامات خوبی در مسیر رشد و توسعه استان انجام شده و پیگیری‌های مجموعه مدیریتی در این زمینه قابل تقدیر است.

وی با اشاره به روند توزیع اعتبارات در استان افزود: هیچ فرایندی بدون نقص نیست و ممکن است در شاخص‌های تعیین‌شده یا نحوه توزیع منابع، ایراداتی وجود داشته باشد، اما روند امسال در مقایسه با سال گذشته و سال‌های قبل، از نظر شاخص‌های مورد استفاده و شیوه توزیع اعتبارات شرایط بهتری داشته است.

انتقادها درباره نحوه توزیع اعتبارات بررسی می‌شود

استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت توجه به دیدگاه‌ها و انتقادهای مطرح‌شده در جلسه گفت: موارد مطرح‌شده از سوی مدیران و فرمانداران باید بررسی شود تا در مراحل بعدی، توزیع منابع با لحاظ ملاحظات موجود و به شکل مناسب‌تری انجام گیرد.

لهونی با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور ادامه داد: اعتبارات اختصاص‌یافته به شهرستان‌ها پاسخگوی همه نیازها و مطالبات موجود نیست و فرمانداران به عنوان مدیران عالی شهرستان‌ها با مشکلات متعددی در حوزه‌های مختلف مواجه هستند.

وی افزود: اعتبارات از محل‌های مختلفی تأمین می‌شود و بخشی از منابع هنوز توزیع نشده است که در ادامه تلاش می‌کنیم با توجه به نیازهای موجود، سهم بیشتری از این منابع را به مناطق دارای اولویت اختصاص دهیم.

کردستان در جایگاه دوم رشد اعتبارات ملی

استاندار کردستان با اشاره به وضعیت اعتبارات استان اظهار کرد: در حوزه اعتبارات ملی خاص، کردستان با رشد ۱۸۸ درصدی نسبت به سال گذشته، در رتبه دوم کشور قرار گرفته است.

وی افزود: میزان اعتبارات در این بخش به حدود ۲.۸ برابر افزایش یافته، اما با توجه به فاصله موجود میان کردستان و میانگین‌های کشوری، این میزان رشد همچنان برای کاهش شکاف‌های توسعه‌ای کافی نیست.

لهونی تأکید کرد: برای جبران عقب‌ماندگی‌های موجود، باید پیگیری‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود تا در سال‌های آینده فاصله استان با شاخص‌های ملی کاهش پیدا کند.

افزایش چند برابری اعتبار کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب

استاندار کردستان در ادامه به پروژه کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب کشور اشاره کرد و گفت: این طرح یکی از پروژه‌های مهم و اثرگذار در حوزه زیرساختی است که با پیگیری‌های انجام‌شده، در سال ۱۴۰۴ در فهرست پروژه‌های اولویت‌دار کشور قرار گرفت.

وی بیان کرد: اعتبار این پروژه که در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۴ به ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت و برای سال ۱۴۰۵ نیز با پیگیری‌های صورت‌گرفته، رقم اعتبار آن افزایش یافته است.

لهونی خاطرنشان کرد: افزایش اعتبارات موجب شده است در بخش‌های مختلف مسیر کریدور، شاهد فعال شدن کارگاه‌های عمرانی باشیم و انتظار می‌رود در سال جاری نیز با استمرار حمایت‌های اعتباری، فعالیت‌های عمرانی در این محور و سایر پروژه‌های مهم استان شتاب بیشتری بگیرد.

وی همچنین پروژه‌های مهمی مانند مسیر سنندج-مریوان را از طرح‌هایی دانست که از افزایش اعتبارات ملی بهره‌مند خواهند شد.

تأکید استاندار بر استفاده از ظرفیت مولدسازی

استاندار کردستان با انتقاد از استفاده محدود دستگاه‌های اجرایی از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولت اظهار کرد: این ظرفیت در سال‌های گذشته وجود نداشته و طی سال‌های اخیر در قوانین ایجاد شده تا استان‌ها بتوانند از محل آن برای تکمیل و توسعه پروژه‌های خود استفاده کنند.

لهونی افزود: تمام منابع حاصل از مولدسازی در اختیار استان قرار می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با فروش املاک و دارایی‌های مازاد، منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خود را تأمین کنند.

وی با اشاره به برخی ملاحظات مدیران دستگاه‌ها در این زمینه گفت: ممکن است مدیران نگران واکنش بدنه اداری نسبت به فروش برخی املاک و دارایی‌ها باشند، اما باید برای کارکنان توضیح داده شود که این منابع از بین نمی‌رود، بلکه برای تکمیل پروژه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های جدید هزینه خواهد شد.

آموزش و پرورش باید از مولدسازی استفاده کند

استاندار کردستان از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست در سال جاری استفاده مؤثرتری از ظرفیت مولدسازی داشته باشند و گفت: انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها با جدیت بیشتری در این حوزه ورود کنند.

وی با اشاره به نیازهای گسترده آموزش و پرورش استان در حوزه فضاهای آموزشی افزود: آموزش و پرورش نیز می‌تواند برای تأمین بخشی از نیازهای خود از ظرفیت مولدسازی استفاده کند.

لهونی ادامه داد: برخی مقاومت‌ها در بدنه آموزش و پرورش نسبت به این موضوع وجود دارد، اما لازم است مدیران مربوطه با تبیین اهداف مولدسازی، زمینه استفاده از این ظرفیت قانونی را برای توسعه فضاهای آموزشی استان فراهم کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گلایه فرمانداران از برخی دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: مسائل و مشکلات میان فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید در سطح معاونت‌های مرتبط استانداری مدیریت و برطرف شود.

استاندار کردستان تأکید کرد: معاونان استانداری باید جلسات مشترکی میان فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار کنند و موضوعات مطرح‌شده را به صورت عملیاتی و نتیجه‌محور پیگیری کنند.

لهونی گفت: فرمانداران در شهرستان‌ها مسئول و پاسخگوی عملکرد مجموعه مدیریتی هستند و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز باید همکاری لازم را با فرمانداران داشته باشند.

وی افزود: در مواردی که مشکلی در سطح شهرستان وجود دارد، فرمانداران باید موضوع را به معاونت مربوطه در استانداری اطلاع دهند تا جلسات اختصاصی با حضور مدیران دستگاه‌ها برگزار و مسائل به شکل عملی و اجرایی تعیین تکلیف شود.

استاندار کردستان در پایان خاطرنشان کرد: در مواردی که نیاز به تذکر، برخورد یا تشویق مدیران وجود داشته باشد، پس از بررسی گزارش معاونان استانداری و برگزاری جلسات تخصصی، تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.