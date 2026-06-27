به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در مناطق جنوبی کشور خبر داد و اعلام کرد: از بعدازظهر امروز (شنبه، ۶ تیر)، جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و شرق هرمزگان تحت تأثیر رگبار شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط تگرگ قرار می‌گیرند و این شرایط تا اواخر وقت امروز تداوم خواهد داشت.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، فعالیت این سامانه می‌تواند موجب جاری شدن روان‌آب و سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه و خسارت به محصولات کشاورزی شود. همچنین احتمال آسیب به سازه‌های موقت، شکستن درختان کهنسال و سقوط اشیا از ارتفاع بر اثر وزش باد شدید وجود دارد.

سازمان هواشناسی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از انجام سفرهای غیرضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی، کوه‌نوردی و جابه‌جایی عشایر تا زمان پایان فعالیت سامانه بارشی پرهیز کنند.

در این اطلاعیه همچنین بر ضرورت رعایت احتیاط در اجرای عملیات عمرانی تأکید شده و از شهروندان خواسته شده است هنگام تردد، از توقف و پارک خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره، درختان فرسوده و سایر نقاط حادثه‌خیز خودداری کنند.

سازمان هواشناسی در ادامه از دستگاه‌های اجرایی، امدادی و شهرداری‌ها خواست با پاک‌سازی کانال‌ها، آبراهه‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم برای مقابله با خسارات ناشی از باد شدید، در حالت آماده‌باش قرار گیرند. همچنین از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای درخواست شده است آمادگی لازم را برای بازگشایی سریع دهانه پل‌ها، کانال‌ها و مسیرهای بین‌شهری در صورت وقوع سیلاب حفظ کند.