ثبت حدود ۵ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی اردبیل در سه ماهه اول ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، امید نسیمی در بازدید از سامانه هوشمند محور اردبیل -نیر با اشاره به اینکه در سه ماهه گذشته ۴ میلیون و ۹۳۹ هزار و ۱۴۰ تردد در محورهای مواصلاتی استان ثبت شده اظهار کرد: نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۵میلیون و ۱۳۰ هزار و ۷۴۷ تردد ثبت شده بود کاهش ۴ درصدی را شاهد هستیم.

وی با اشاره به اطلاعات ثبت‌شده توسط سامانه‌های هوشمند ترددشمار افزود: در این مدت ۲ میلیون و ۴۵۳ هزار و ۵۸۵ وسیله نقلیه وارد استان و ۲ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۵۵۵ وسیله نقلیه از استان خارج شده‌اند که در مجموع بیش از ۴.۹ میلیون تردد در جاده‌های استان به ثبت رسیده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های استان اردبیل محور های اردبیل–آستارا ،اردبیل-نیر و اردبیل -مغان را جزوه محورهای پرتردد استان برشمرد و گفت: در سه ماهه نخست امسال ۳ میلیون و ۹۶۷هزار و ۲۱۶ تردد درمحور اردبیل آستارا ثبت شده،پس از آن محور اردبیل–نیر (حوزه شام‌اسبی) با ۳ میلیون و ۸۴۰هزار و ۱۰۳ تردد و محور اردبیل–مغان (حوزه سامیان) با ۲ میلیون و ۶۵۹هزار و ۳۹۹ تردد در رتبه‌های بعدی پرترددترین محورهای استان قرار دارند.

وی در سه ماهه گذشته از ثبت ۳میلیون و ۵۶۷ هزار و ۸۶۸ تردد تخلف سرعت غیرمجاز در محورهای مواصلاتی استان اردبیل خبرداد و خاطرنشان کرد:این میزان ۹ درصد از تردد کل استان را شامل می شود.

نسیمی میانگین سرعت وسایل نقلیه در محورهای استان را ۷۴ کیلومتر بر ساعت عنوان کرد و گفت:محورهای گرمی -بیله سوار با ۹۵هزار و۹۳۹ تردد،جعفرآباد-بیله سوار با ۱۰۸ هزار و ۲۹۹ تردد و محور گرمی- اردبیل با ۱۰۱هزار و ۵۱۶ تردد جزوه محورهای دارای بیشترین تخلف تردد سرعت غیرمجاز است.

وی تأکید کرد: پایش مستمر ترددها و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، نقش مهمی در مدیریت ترافیک، برنامه‌ریزی سفرها و ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای دارد.