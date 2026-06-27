قطعی و افت فشار آب در برخی مناطق یاسوج به دلیل سوختگی پمپ تأمین آب

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رضایی اظهار کرد: بر اثر سوختگی یکی از پمپ‌های اصلی تأمین آب در حاشیه شهر یاسوج، برخی مناطق این شهر از جمله خلف‌آباد، اکبرآباد، مازه‌خریده، سروک و کردلاغری با افت فشار و قطعی موقت آب مواجه شدند.

وی افزود: این حادثه موجب افت فشار و قطعی آب در مناطقی از جمله خلف‌آباد، اکبرآباد، مازه‌خریده، سروک و کردلاغری شده است.

مدیرعامل شرکت آبفای کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در همین راستا، تیم‌های عملیاتی شرکت آب و فاضلاب استان بلافاصله در محل حادثه حاضر شده و اقدامات لازم برای خارج کردن پمپ آسیب‌دیده و آغاز روند تأمین و نصب پمپ جایگزین را در دستور کار قرار داده‌اند.

وی تاکید کرد: مسئولان مربوطه اعلام کرده‌اند با توجه به ویژگی‌های فنی و خاص بودن نوع پمپ آسیب‌دیده، تأمین نمونه جایگزین از استان‌های همجوار نیازمند زمان بیشتری نسبت به شرایط معمول است، با این حال تمامی ظرفیت‌های موجود برای تسریع در روند تأمین و نصب تجهیزات به کار گرفته شده است.

رضایی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا عصر امروز شنبه، ۶ تیرماه ۱۴۰۵، مشکل برطرف شده و جریان آب در مناطق متاثر به حالت پایدار بازگردد.

مدیرعامل شرکت آبفای کهگیلویه و بویراحمددر گفت: سوختگی پمپ‌ها از جمله رخدادهای احتمالی در تأسیسات آبرسانی است که هرچند برای بخش عمده‌ای از تجهیزات پشتیبان در نظر گرفته می‌شود، اما برخی تجهیزات خاص به دلیل محدودیت‌های تأمین و ویژگی‌های فنی، نیازمند زمان بیشتری برای جایگزینی هستند.

وی ضمن عذرخواهی از شهروندان، اعلام کرد، نیروهای عملیاتی به صورت مستمر در محل حادثه حضور داشته و تا رفع کامل مشکل، عملیات اجرایی ادامه دارد.