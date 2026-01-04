عدنان نادرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چاه آب شرب سرکران با عمق ۳۲۰ متر که به دلیل سوختگی پمپ شناور از مدار خارج شده بود، پس از انجام عملیات فنی سنگین دوباره وارد مدار بهره‌برداری شد.

وی افزود: این مشکل موجب قطعی و افت فشار آب در شهرک چورژی و برخی مناطق اطراف شده بود که با وجود شرایط سخت جغرافیایی، مسیر صعب‌العبور محل چاه و تداوم شرایط نامساعد جوی، عملیات تعمیر و تجهیز با جدیت در دستور کار قرار گرفت.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان پاوه تصریح کرد: تیم فنی حوادث و اتفاقات آبفای پاوه با بسیج امکانات و تلاش شبانه‌روزی، عملیات خارج‌سازی پمپ معیوب و نصب پمپ جدید را با رعایت کامل استانداردهای فنی و ایمنی انجام داد و در نهایت چاه با موفقیت به مدار بازگشت.

نادرپور خاطرنشان کرد: پس از راه‌اندازی مجدد این چاه، فشار شبکه آبرسانی در محوطه پشتی پست برق، آرامگاه چورژی و سایر مناطق تحت پوشش به‌تدریج به حالت پایدار بازگشته است.

وی در پایان با قدردانی از صبوری شهروندان در زمان قطعی و افت فشار آب، از تلاش‌های نیروهای بهره‌برداری آبفای پاوه قدردانی کرد و افزود: تأمین پایدار آب شرب سالم برای شهروندان اولویت اصلی شرکت آب و فاضلاب است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان پاوه همچنین با اشاره به نقش حمایتی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی و فرماندار شهرستان پاوه گفت: تصمیم‌گیری‌های به‌موقع و هماهنگی بین دستگاه‌ها نقش مؤثری در تسریع و موفقیت این عملیات داشت.