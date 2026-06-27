به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله محمدرضا ناصری در دیدار اعضای شورای قضایی استان که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور مسئولین دادگستری در کنار مردم در میادین و خیابانها، به تبیین تقابل گفتمانی نظام اسلامی با نظام سلطه پرداخت.
آیتالله ناصری با اشاره به وضعیت کنونی جهان اظهار داشت: امروز ندای هل من ناصر ینصرنی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بیش از هر زمان دیگری طنینانداز است؛ چراکه شاهد تقابل عمیق میان جبهه استکبار و جمهوری اسلامی ایران هستیم. در حالی که بخش عمدهای از جهان، سلطه آمریکا را پذیرفته و در برابر دخالتهای ظالمانه و غارت منابع ملتها توسط این کشور سکوت کرده است، ایران اسلامی با اقتدار در مقابل استکبار ایستاده و تن به ذلت نداده است.
وی با تأکید بر اینکه هدف قیام امام حسین (ع)، استقرار حاکمیت الهی و دستیابی به توحید بود، افزود: امام خمینی (ره) نیز با الهام از همین آموزهها، بر این اصل تأکید داشت که حاکمیت تنها از آنِ خداوند است و نظام اسلامی هرگز سلطه غیرخدا را نخواهد پذیرفت. لذا وظیفه همگانی، تلاش برای تحکیم حاکمیت الهی و نفی نظام سلطه و طاغوت است و بدیهی است که دشمنان با این رویکرد مقابله خواهند کرد.
امامجمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود به رسالتهای دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه، مبارزه با ظلم و ستم است. بر این اساس، هر عاملی که مانع پیشرفت جامعه به سوی اهداف توحیدی شود و آسیبهای اجتماعی که مسیر حرکت جامعه را تضعیف میکند، باید در اولویت رسیدگی قرار گیرد.
آیتالله ناصری با ابراز نگرانی از برخی شاخصهای اجتماعی، خواستار آسیبشناسی دقیق شد و تصریح کرد: باید با رویکردی ریشهای به رفع معضلات اجتماعی و علل کاهش آمار ازدواج، افزایش طلاق و سقط جنین، و همچنین آمار نگرانکننده تصادفات جادهای و دیگر مسائل اجتماعی رسیدگی شود.
وی در پایان بر لزوم برخورد بدون ملاحظه با ترکفعلها و کمکاریهای احتمالی در ادارات و پروژههای استانی تأکید کرد و از مسئولان قضایی خواست تا با درایت و همافزایی، راهکارهای عملیاتی برای گرهگشایی از مشکلات مردم و ارتقای خدمترسانی ارائه دهند.
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