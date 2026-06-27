به گزارش خبرنگار مهر، قطعی آب در روزهای گرم سال، دیگر تنها یک دغدغه مقطعی نیست؛ برای بسیاری از شهروندان به بخشی از زندگی روزمره تبدیل شده است، اما آنچه این روزها صدای اعتراض ساکنان جلیل‌آباد را بلند کرده، تداوم و گستردگی این قطعی‌ها است؛ قطعی‌هایی که به گفته اهالی، نه‌تنها شب‌ها بلکه در طول روز نیز بارها تکرار می‌شود.

یکی از شهروندان جلیل‌آباد در گفتگو با خبرنگار مهر، می‌گوید: حدود دو هفته است که هر شب از ساعت دو بامداد تا صبح آب نداریم. علاوه بر آن، در طول روز هم دو بار و هر بار حدود دو ساعت آب قطع می‌شود. مگر فقط ما باید تاوان کمبود آب را بدهیم؟ ما هم اینجا زندگی می‌کنیم.

این گلایه، تنها روایت یک نفر نیست. ساکنان منطقه می‌گویند قطعی‌های مکرر، زندگی روزانه آن‌ها را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده است؛ از دشواری در تأمین آب آشامیدنی گرفته تا اختلال در استحمام، شست‌وشو، پخت‌وپز و دیگر نیازهای اولیه خانوار.

به گفته برخی از اهالی، زمان‌بندی مشخص و اطلاع‌رسانی دقیقی نیز درباره این قطعی‌ها وجود ندارد و همین مسئله برنامه‌ریزی برای مدیریت مصرف آب را دشوارتر کرده است، شهروندان می‌گویند، اگر قرار است محدودیت‌هایی اعمال شود، دست‌کم باید از پیش اطلاع‌رسانی شفاف انجام شود تا خانواده‌ها بتوانند آب مورد نیاز خود را ذخیره کنند.

در هفته‌های اخیر، کاهش بارندگی، افت ذخایر سدها و افزایش مصرف آب در فصل گرما، فشار مضاعفی بر شبکه تأمین آب وارد کرده است. مسئولان نیز بارها نسبت به شرایط منابع آبی هشدار داده و از مردم خواسته‌اند در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. با این حال، ساکنان جلیل‌آباد معتقدند مدیریت بحران نباید به گونه‌ای باشد که یک منطقه بیش از سایر نقاط با قطعی‌های طولانی‌مدت مواجه شود.

کارشناسان حوزه آب معتقدند، مدیریت تنش آبی تنها با مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و در کنار صرفه‌جویی، به مدیریت هوشمند شبکه توزیع، کاهش هدررفت آب، اطلاع‌رسانی دقیق و توزیع عادلانه محدودیت‌ها نیز نیاز دارد، در غیر این صورت، نارضایتی اجتماعی در مناطقی که با قطعی‌های مکرر روبه‌رو هستند، افزایش خواهد یافت.

یکی از ساکنان جلیل‌آباد به خبرنگار مهر می‌گوید: مشکل تنها به چند ساعت بی‌آبی محدود نمی‌شود، قطع و وصل مکرر آب، موجب افت فشار شبکه، آسیب به برخی لوازم خانگی و دشواری در نگهداری ذخیره آب شده است.

وی افزود: خانواده‌هایی که سالمند، کودک یا بیمار در منزل دارند، بیش از دیگران از این شرایط آسیب می‌بینند.

این شهروند می‌گوید: با وجود افزایش دمای هوا، نبود آب در ساعات پایانی شب و بامداد، امکان انجام بسیاری از امور روزانه را از آن‌ها گرفته است.

به گفته وی، ادامه این وضعیت بدون ارائه توضیح رسمی، نگرانی‌ها درباره تداوم قطعی‌ها در روزهای آینده را افزایش داده است.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود شرکت آب و فاضلاب و دیگر نهادهای مسئول، ضمن ارائه توضیحی شفاف درباره علت قطعی‌های مکرر در جلیل‌آباد، زمان‌بندی مشخص محدودیت‌ها را اعلام کنند و در صورت امکان، با مدیریت عادلانه شبکه توزیع، از تمرکز فشار بر یک منطقه جلوگیری شود.

شهروندان نیز تأکید می‌کنند، که ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب را انکار نمی‌کنند، اما معتقدند مدیریت بحران باید با عدالت، شفافیت و اطلاع‌رسانی همراه باشد، آن‌ها می‌گویند اگر قرار است همه در عبور از تنش آبی سهیم باشند، این همراهی باید میان همه مناطق به شکل متوازن تقسیم شود، نه اینکه یک محله یا شهر بیش از دیگران بار این کمبود را بر دوش بکشد.

تا زمان انتشار این گزارش، هیچ مقام مسئول به‌طور رسمی درباره علت قطعی‌های مکرر آب در جلیل‌آباد یا زمان پایان این وضعیت توضیحی ارائه نکرده است، شهروندان امیدوارند با ورود مسئولان و اتخاذ تدابیر لازم، این مشکل هرچه زودتر برطرف شود و دسترسی پایدار به آب شرب، که از ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی است، دوباره به روال عادی بازگردد.