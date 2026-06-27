به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جام‌جم نوشت: در میان انبوه خانه‌های تاریخی اصفهان که بسیاری به موزه، رستوران یا اقامتگاه سنتی تبدیل شده‌اند، گروهی از بناها هنوز کارکردی اصیل و دیرینه دارند. این خانه‌ها که ماه‌های طولانی سال را در سکوت سپری می‌کنند، با آغاز ماه محرم دوباره جان می‌گیرند و میزبان عزاداران حسینی می‌شوند. در این میان، این پرسش مطرح است که آیا محرم، آخرین کاربری اصیل این میراث کهن به‌شمار می‌رود؟

در میان صدها خانه تاریخی برجای‌مانده از دوران صفویه، زندیه و قاجار در اصفهان، بناهایی وجود دارند که حیات آنها تنها در آجر، گچ، ارسی و نقاشی‌های دیواری خلاصه نمی‌شود. برخی از این خانه‌ها هنوز حامل کارکردی هستند که قرن‌ها پیش برای آن شکل گرفته بودند؛ کارکردی که نه در قالب موزه، نه اقامتگاه سنتی و نه کافه و رستوران، بلکه در هیئت یک سنت زنده مذهبی و اجتماعی تداوم یافته است. با آغاز ماه محرم، درهای چوبی برخی خانه‌های تاریخی اصفهان گشوده می‌شود و فضاهایی که بخش عمده سال را در سکوت سپری می‌کنند، بار دیگر رنگ و بوی آیین‌های عاشورایی به خود می‌گیرند.

تداوم عملکرد تاریخی یا تغییر کاربری؟

در سال‌های اخیر تغییر کاربری خانه‌های تاریخی به یکی از مهم‌ترین راهکارهای حفاظت از بناهای ارزشمند شهری تبدیل شده است. بسیاری از خانه‌های تاریخی اصفهان برای رهایی از خطر تخریب یا متروکه‌شدن به اقامتگاه، مرکز فرهنگی، رستوران یا مجموعه گردشگری تغییر کاربری داده‌اند. بااین‌حال گروهی از پژوهشگران میراث فرهنگی معتقدند در میان انواع کاربری‌های جدید، آیین‌های مذهبی محرم همچنان اصیل‌ترین کارکرد تاریخی برخی خانه‌های اصفهان به‌شمار می‌روند؛ کارکردی که نه برای جذب گردشگر شکل گرفته و نه محصول نیازهای اقتصادی امروز است، بلکه امتداد مستقیم سنتی چندصدساله محسوب می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین مباحث روز میراث فرهنگی جهان، موضوع تداوم کارکرد بناهای تاریخی است. تجربه‌های بین‌المللی ثابت کرده که هرگاه یک بنا صرفا به شیئی برای نمایش تبدیل شود، بخشی از هویت خود را از دست می‌دهد. یک خانه تاریخی زمانی معنا پیدا می‌کند که همچنان در متن زندگی اجتماعی حضور داشته باشد. خانه‌های تاریخی اصفهان در گذشته فقط محل سکونت نبودند، بلکه بخشی از شبکه اجتماعی شهر محسوب می‌شدند. مراسم مذهبی، گردهمایی‌های خانوادگی، جلسات علمی، آیین‌های مناسبتی و فعالیت‌های خیرخواهانه در همین فضاها شکل می‌گرفت. بنابراین برای بررسی اصالت کارکرد یک خانه تاریخی باید به همان نقش‌های اجتماعی و فرهنگی توجه کرد.



معماری در خدمت آیین

درک رابطه میان خانه‌های تاریخی اصفهان و آیین محرم بدون شناخت فرهنگ شهری این منطقه امکان‌پذیر نیست. از دوره صفویه به بعد، بخش مهمی از حیات مذهبی شهر در خانه‌ها جریان داشت و روضه‌های خانگی یکی از مهم‌ترین نهادهای اجتماعی شهر محسوب می‌شدند. معماری خانه‌های تاریخی اصفهان نیز با این واقعیت بی‌ارتباط نیست. تالارهای بزرگ، شاه‌نشین‌ها، حیاط‌های وسیع و فضاهای نیمه‌باز امکان برگزاری اجتماعات مذهبی را فراهم می‌کردند.

در بسیاری موارد می‌توان رد پای نیازهای آیینی را در سازمان فضایی بنا مشاهده کرد. روضه‌خوانی در اصفهان صرفا یک مراسم مذهبی نبود، بلکه نقش مهمی در انتقال ارزش‌های فرهنگی، تقویت همبستگی اجتماعی و شکل‌گیری حافظه جمعی ایفا می‌کرد. خانه‌هایی که میزبان این مراسم بودند، به مرور به بخشی از هویت محله تبدیل شدند. هنگامی که درباره روضه‌خانه‌های قدیمی اصفهان سخن به میان می‌آید، درواقع با نوعی میراث اجتماعی مواجه هستیم که ارزش آن فقط در قدمت معماری خلاصه نمی‌شود، بلکه در شبکه‌ای از روابط انسانی، خاطرات مشترک و سنت‌های ماندگار ریشه دارد. اگر این آیین‌ها از میان بروند، بخشی از معنای فرهنگی بناها نیز از دست خواهد رفت.



آیینی که از تخریب بناها جلوگیری کرد

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد شماری از خانه‌های تاریخی اصفهان به‌واسطه استمرار آیین‌های مذهبی از خطر متروکه‌شدن نجات یافته‌اند. هنگامی که یک بنا هر سال میزبان جمعیت قابل‌توجهی از مردم باشد، حساسیت اجتماعی نسبت به وضعیت آن افزایش پیدا می‌کند. در موارد متعدد مشاهده شده است که خانواده‌های مالک خانه‌های تاریخی به‌دلیل برگزاری مراسم محرم، ناچار به انجام تعمیرات مستمر شده‌اند. این روند هرچند گاه به‌صورت سنتی انجام شده اما درمجموع از فرسودگی شدید بنا جلوگیری کرده است. به بیان دیگر، آیین مذهبی به عاملی برای مراقبت دائمی از ساختمان تبدیل شده است.

یکی از چالش‌های بزرگ حفاظت از خانه‌های تاریخی، نبود استفاده مستمر است. خانه‌ای که خالی بماند به‌سرعت دچار آسیب می‌شود. رطوبت، فرسایش، تخریب تزئینات و حتی تعرض‌های انسانی در بناهای متروکه شدت بیشتری پیدا می‌کند، اما خانه‌ای که هر سال برای یک مراسم مهم آماده می‌شود، معمولا در وضعیت بهتری قراردارد. تجربه اصفهان از این منظر بسیار ارزشمند است.

در برخی خانه‌ها، آیین محرم نه‌تنها به حفظ بنا کمک کرده، بلکه سبب انتقال مسئولیت حفاظت از یک نسل به نسل دیگر شده است. فرزندان و نوادگان خانواده‌ها خود را متعهد به نگهداری خانه می‌دانند، زیرا آن را بخشی از یک سنت مذهبی و خانوادگی تلقی می‌کنند. امروز، خانه‌های تاریخی دارای آیین محرم نمونه‌ای موفق از پیوند میراث ملموس و ناملموس هستند؛ پیوندی که می‌تواند الگویی برای حفاظت پایدار از بسیاری بناهای تاریخی کشور باشد.



گنجینه‌ای از میراث ملموس و ناملموس

بخش قابل‌توجهی از خانه‌های تاریخی اصفهان که امروز در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده‌اند، سال‌هاست میزبان آیین‌های روضه‌خوانی و عزاداری حضرت اباعبدالله‌الحسین‌(ع) هستند و همین پیوند میان میراث ملموس و ناملموس موجب تداوم حیات این بناها شده است. خانه تاریخی شیخ‌الاسلام، خانه زرگرباشی، خانه فصیحی، خانه غدیریه، انگورستان ملک، خانه قنادان، خانه تاریخی اعرابی و تعدادی دیگر از خانه‌های تاریخی شهر اصفهان هر سال در ایام محرم و صفر محل برگزاری مراسم عزاداری و روضه‌خوانی هستند.

در بسیاری از موارد، مالکان این بناها به‌دلیل سابقه برگزاری روضه و نذورات مذهبی، نسبت به نگهداری، مرمت و احیای خانه‌های تاریخی اهتمام ویژه داشته‌اند و همین موضوع از تخریب یا متروکه‌شدن آنها جلوگیری کرده است. اگر سنت روضه‌خوانی در برخی از این خانه‌ها تداوم نمی‌یافت، احتمال داشت بخشی از این بناها نیز مانند بسیاری از خانه‌های تاریخی دیگر، در گذر زمان آسیب ببینند یا از میان بروند.

در آران و بیدگل، زواره، کاشان، شرق اصفهان و دیگر مناطق استان نیز خانه‌های تاریخی متعددی وجود دارد که همچنان کارکرد مذهبی خود را حفظ کرده‌اند و آیین‌های عزاداری محرم در آنها برگزار می‌شود. خانه آقاشهاب در آران و بیدگل ازجمله نمونه‌هایی است که آیین‌های مرتبط با آن در حوزه میراث ناملموس نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین خانه خادم‌الحسینی در زواره که با عنوان هشت‌بهشت زواره شناخته می‌شود، از دیگر بناهای تاریخی مرتبط با سنت‌های عزاداری در استان به‌شمار می‌رود. پیوند میان بناهای تاریخی و آیین‌های مذهبی یکی از ظرفیت‌های مهم میراث فرهنگی اصفهان است که علاوه بر حفاظت از آثار تاریخی، به انتقال سنت‌های مذهبی و هویت فرهنگی به نسل‌های آینده نیز کمک می‌کند.



از نفس محرم تا هویت فرهنگی شهر

آنچه از مجموع یافته‌ها و دیدگاه‌های موجود برمی‌آید، این است که محرم در بسیاری از خانه‌های تاریخی اصفهان صرفا یک مناسبت مذهبی نیست. این آیین در مواردی توانسته است نقش پلی میان گذشته و حال را ایفا کند؛ پلی که از طریق آن بناهای تاریخی همچنان در متن زندگی اجتماعی حضور دارند. خانه‌هایی که هر سال با آغاز ماه محرم بار دیگر جان می‌گیرند، نمونه‌ای کم‌نظیر از پیوند میراث ملموس و ناملموس به‌شمار می‌روند. در این بناها، آجرها تنها شاهد تاریخ نیستند، بلکه بخشی از یک سنت زنده را در خود جای داده‌اند. شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از پژوهشگران معتقدند محرم آخرین کاربری اصیل برخی خانه‌های تاریخی اصفهان است.

کارکردی که نه از سر ضرورت اقتصادی، بلکه از دل حافظه تاریخی شهر برآمده است. بااین‌حال آینده این میراث ارزشمند به میزان توجه جامعه، نهادهای فرهنگی و نسل‌های آینده بستگی دارد. اگرچه خانه‌های تاریخی را می‌توان مرمت کرد، اما احیای سنتی که از میان رفته باشد به‌مراتب دشوارتر است. از همین رو، حفاظت از روضه‌خانه‌های تاریخی اصفهان را باید نه‌فقط حفاظت از چند بنای ارزشمند، بلکه پاسداری از بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی این شهر دانست؛ هویتی که هنوز در شب‌های محرم، پشت درهای چوبی خانه‌های کهن اصفهان نفس می‌کشد.