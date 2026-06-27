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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

فراخوان سومین جشنواره «عکس تهران» منتشر شد

فراخوان سومین جشنواره «عکس تهران» منتشر شد

آژانس عکس ایران همزمان با برگزاری چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، فراخوان «سومین جشنواره عکس تهران» را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، سومین جشنواره عکس تهران در دو گرایش «مستند اجتماعی» و «هنرهای زیبا (فاین‌آرت)» برگزار می‌شود و عکاسان می‌توانند آثار خود را به‌صورت تک‌عکس یا مجموعه‌عکس از طریق سامانه جشنواره‌های انجمن سینمای جوانان ایران ارسال کنند. این جشنواره رقابتی با هدف حمایت از عکاسان، ایجاد فرصت تعامل حرفه‌ای و برپایی بازار فروش آثار، از ۶ تیر تا ۶ مرداد ۱۴۰۵ پذیرای آثار عکاسان سراسر کشور خواهد بود.

در این دوره، توجه به موضوعاتی همچون «جنگ رمضان»، «جلوه‌های ایران زیبا (سرزمین و اقوام)» و «خانواده ایرانی» در اولویت قرار دارد. برگزیدگان جشنواره نیز علاوه بر دریافت مدال، جوایز نقدی تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال دریافت خواهند کرد.

سومین جشنواره عکس تهران به‌صورت انحصاری و همزمان با چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و در کنار بخش رقابتی، «بازار عکس» نیز با هدف حمایت از عرضه و فروش آثار عکاسان برپا خواهد شد.

فایل فراخوان را می‌توانید اینجا بخوانید.

کد مطلب 6872147
آزاده فضلی

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