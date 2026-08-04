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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۰۵

آمار آثار ارسالی به سومین جشنواره عکس «تهران» اعلام شد

آمار آثار ارسالی به سومین جشنواره عکس «تهران» اعلام شد

با پایان مهلت ثبت‌نام و ارسال آثار به سومین جشنواره عکس تهران، ۳۳۱۰ اثر از عکاسان سراسر کشور برای حضور در این رویداد به دبیرخانه رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، سومین جشنواره عکس تهران هم‌زمان با چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران برگزار می‌شود.

بر اساس آمار نهایی، از مجموع ۳۳۱۰ اثر ثبت‌شده، ۱۹۸۷ اثر در بخش تک‌عکس و ۱۳۲۳ عکس در قالب ۲۲۶ مجموعه‌عکس به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

سومین جشنواره عکس تهران با هدف حمایت از عکاسان، ایجاد زمینه تعامل و تبادل تجربه میان فعالان این حوزه و فراهم کردن امکان عرضه و فروش آثار، در ۲ گرایش «مستند اجتماعی» و «هنرهای زیبا (فاین‌آرت)» برگزار می‌شود. در این دوره، موضوعاتی همچون «جنگ رمضان»، «جلوه‌های ایران زیبا (سرزمین و اقوام)» و «خانواده ایرانی» در اولویت جشنواره قرار داشته است.

سومین جشنواره عکس تهران هم‌زمان با چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6908269
آزاده فضلی

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