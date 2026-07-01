مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم کوتاه تهران تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، با توجه به درخواست و استقبال فیلمسازان، با اعلام دبیرخانه چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، مهلت ارسال آثار به این رویداد تا ۳۰ تیر ۱۴۰۵ تمدید شد.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران با رویکرد «اندیشه ایرانی، روایت جهانی» برگزار می‌شود و تمرکز اصلی آن بر حمایت از روایت‌های خلاقانه و متنوع با محوریت هویت ملی، فرهنگی و زیستی ایران و پرهیز از کلیشه‌های رایج است.

همچنین فیلمسازان استان‌های مختلف کشور می‌توانند با تکیه بر تجربه زیسته خود، جلوه‌هایی از فرهنگ‌ها، آئین و رسوم، زندگی شهری و زیست اقوام ایرانی را با تأکید بر هویت ملی و دینی مردم و تمرکز بر روایت خلاقانه در فیلمسازی به تصویر بکشند.

سامانه ثبت نام در ساعت ۲۴ سه شنبه ۳۰ تیر بسته شده و این مهلت دیگر تمدید نمی‌شود.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.