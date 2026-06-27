ارومیه میزبان جشنواره ملی فیلم کوتاه «کبودان»؛ لزوم توجه به حوزه فرهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر اجرایی جشنواره ملی فیلم‌ کوتاه کبودان عصر شنبه در نشست خبری با بیان اینکه این جشنواره آذرماه امسال به میزبانی ارومیه برگزار می شود، افزود: جشنواره کبودان با رویکرد ایجاد اتحاد و همدلی میان هنرمندان شکل گرفته و تلاش دارد بستری برای تعامل، هم‌افزایی و تولید آثار فرهنگی اثرگذار فراهم کند.

میردولت موسوی اظهار کرد: این جشنواره در سطح ملی با حضور فیلم سازان کشور و میهمان فیلم ساز ودبیر جشنواره های فیلم کوتاه چند کشور خارجی به میزبانی ارومیه برگزار می‌شود و یکی از اهداف اصلی آن، برندسازی حوزه سینمایی و فرهنگی ارومیه در سطح ملی و حتی جهانی از طریق ابزار هنر و رسانه است.

دبیر اجرایی جشنواره کبودان با اشاره به نقش سینما در معرفی ظرفیت‌های مناطق مختلف عنوان کرد: دعوت از فیلمسازان خارجی برای حضور در جشنواره و معرفی ارومیه و دریاچه ارومیه از برنامه‌های مهم این رویداد فرهنگی است.

موسوی با بیان اینکه تأثیر فیلم در جامعه بسیار بالاست، گفت: امروز کشورهایی موفق‌تر هستند که از رسانه‌های قدرتمند برخوردار باشند و سینما و تولیدات تصویری نقش مهمی در انتقال پیام و تصویرسازی از هویت فرهنگی کشورها دارند.

وی ادامه داد: فیلم می‌تواند در اشاعه فرهنگ غنی ایرانی و معرفی ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی نقش مؤثری ایفا کند و از این ظرفیت باید به شکل هدفمند استفاده شود.

دبیر اجرایی جشنواره کبودان همچنین از نگاه فرهنگی شهردار ارومیه قدردانی کرد و گفت: برای حرکت به سمت بین‌المللی شدن جشنواره کبودان، حمایت‌ها و نگاه فرهنگی مدیران شهری ضرورتی جدی و اجتناب‌ناپذیر است.

اشاعه فرهنگ اسلامی با قدرت ابزار رسانه

دبیر جشنواره ملی فیلم کوتاه کبودان همچنین به قدرت رسانه و سینما در جهان اشاره کرد و گفت: امروز تاثیر فیلم و رسانه در جهان حتی از بمب و ابزارهای جنگی نیز بیشتر است؛ این تاثیر می‌تواند هم در مسیر سازندگی و هم در مسیر تخریب به کار گرفته شود.

وی ادامه داد: ممکن است مرزهای جغرافیایی بسته شوند اما مرز رسانه بسته نمی‌شود و از همین طریق می‌توان فرهنگ‌ها و حتی ارزش‌های دینی و اسلامی را گسترش داد.

موسوی با اشاره به موقعیت جغرافیایی آذربایجان غربی افزود: نزدیکی این استان به کشورهای همسایه و منطقه قفقاز فرصتی ایجاد کرده است تا از طریق این جشنواره، فرهنگ منطقه و کشورهای اطراف نیز تحت‌تأثیر قرار گیرد و تعاملات فرهنگی گسترش یابد.

موسوی با بیان اینکه جشنواره کبودان یک رویداد ملی است، اظهار کرد: امیدواریم این جشنواره در آینده در سطح بین‌المللی نیز دیده شود و به یکی از ابزارهای برندسازی فرهنگی شهر ارومیه تبدیل شود.

جشنواره ملی فیلم کوتاه «کبودان» آذرماه به مدت ۵ روز در ارومیه برگزار می شود

مدیر عامل موسسه سینمایی آذرآینا نیز در این نشست در خصوص جزییات این جشنواره گفت: جشنواره ملی فیلم کوتاه کبودان به میزبانی ارومیه به مدت ۵ روز با حضور تمام استانهای کشور و میهمان خارجی مطرح کشورهای گرجستان، ترکیه، آذربایجان و … آذرماه به میزبانی ارومیه برگزار می شود.

مجتبی پناهی با بیان اینکه این جشنواره بعد از سال ۸۲ نخستین بار در این سطح در ارومیه برگزار می شود، ادامه داد: جزییات دقیق از جمله موضوعات، محورها و قالب به همزمان زمان بندی دقیق بعد از انتشار فراخوان اعلام می شود.

وی اضافه کرد: با توجه به ظرفیت های سینمایی ارومیه در سطح کشور این جشنواره فرصتی برای معرفی و برندسازی حوزه فرهنگ به همراه گردشگری ارومیه در سطح ملی حتی بین المللی است.