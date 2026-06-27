بافت تاریخی ارومیه احیا می شود؛ کبودان فرصتی برای برندسازی فرهنگی شهر

به گزارش خبرنگار مهر، آیدین رحمانی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به برنامههای توسعه شهری اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۰ همت سرمایهگذاری برای توسعه این محدوده پیشبینی شده است تا به یکی از محورهای جذب گردشگر در شهر تبدیل شود.
وی با بیان اینکه شهرها داراییها و ظرفیتهایی دارند که باید حفظ و تقویت شوند تا هویت شهرها پایدار بماند، ادامه داد: در طرح تفصیلی شهر، احیای بافتهای موثر و جاذب گردشگر در محدوده میدان امام در دستور کار قرار دارد تا پیوند میان تاریخ و طبیعت شهر تقویت شود.
رحمانی رضاییه با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در حوزه توسعه شهری گفت: نگاه ما حفاظت از داشتههای شهری و صیانت از هویت تاریخی ارومیه است تا توسعه در کنار حفظ اصالت شهر دنبال شود.
شهردار ارومیه از خواهرخواندگی وان و ارومیه خبر داد و گفت: دریاچه ارومیه یکی از داراییهای مهم این شهر است و با توجه به شباهتهای آن با دریاچه وان، در حال پیگیری موضوع خواهرخواندگی میان دو شهر هستیم، این جشنواره نیز میتواند در گسترش چنین ارتباطات فرهنگی موثر باشد.
شهردار ارومیه با اشاره بر نقش فرهنگ و هنر در توسعه شهری گفت: جشنواره ملی فیلم کوتاه «کبودان» میتواند یکی از محورهای مهم برندسازی فرهنگی ارومیه در سطح ملی و بینالمللی باشد.
رحمانی رضائیه در ادامه با تاکید بر اهمیت همافزایی و تعامل میان ارکان مدیریتی استان گفت: همراهی حاکمیت استان، تعامل سازنده با امام جمعه و درایت در ارتباطات، از نقاط عطف مسیر توسعه و پیشرفت ارومیه به شمار میرود.
رحمانی رضاییه با اشاره به تلاش مدیریت شهری در حوزههای مختلف اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری با وجود محدودیتها و شرایط موجود، در بخشهای مختلف برای ارتقای کیفیت زندگی شهری و توسعه زیرساختها تلاش میکند.
شهردار ارومیه ادامه داد: در این مسیر، الگوهای جدیدی برای دستیابی به موفقیت و توسعه کشور ترسیم شده که میتواند مبنای حرکت در سالهای آینده باشد.
شهردار ارومیه همچنین با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی شهر گفت: جشنواره کبودان در صورت برنامهریزی صحیح میتواند به یکی از سرمایههای مهم فرهنگی و جاذبههای گردشگری ارومیه تبدیل شود.
شهردار ارومیه با اشاره به تنوع فرهنگی شهر افزود: وجود اقوام و ادیان مختلف و زندگی مسالمتآمیز در کنار یکدیگر، فرصتی ارزشمند برای تقویت همدلی، وفاق اجتماعی و انسجام در این ایام است و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.
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