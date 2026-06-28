کشف کالای قاچاق ۶۴ میلیاردی در زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا دلیری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در ایستگاه بازرسی خان محمد چاه در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا وارز هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلی اسکانیا مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: ماموران پلیس در بازرسی از این خودرو تعداد ۱۶ پالت مواد پتروشیمی از نوع پی بوتا دی ان ( تولید پلاستیک ) به وزن ۲۱ هزار ۴۲۰ کیلو گرم به ارزش تقریبی بیش از ۶۴ میلیارد ریال کشف که در این رابطه یک دستگاه کامیون کشنده توقیف، یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.