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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

کشف کالای قاچاق ۶۴ میلیاردی در زاهدان

کشف کالای قاچاق ۶۴ میلیاردی در زاهدان

زاهدان - جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف ۱۶ پالت مواد پتروشیمی از نوع پی بوتا دی ان ( تولید پلاستیک ) به ارزش ۶۴ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا دلیری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی مستقر در ایستگاه بازرسی خان محمد چاه در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا وارز هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه تریلی اسکانیا مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: ماموران پلیس در بازرسی از این خودرو تعداد ۱۶ پالت مواد پتروشیمی از نوع پی بوتا دی ان ( تولید پلاستیک ) به وزن ۲۱ هزار ۴۲۰ کیلو گرم به ارزش تقریبی بیش از ۶۴ میلیارد ریال کشف که در این رابطه یک دستگاه کامیون کشنده توقیف، یک نفر متهم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6873323

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