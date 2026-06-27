حق شناس: تخصیص ۱۸ میلیارد تومانی به نجات غریق گیلان؛ هنوز کمبود داریم

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد ساماندهی سواحل که در استانداری گیلان برگزار شد، با اشاره به اهمیت حوزه نجات غریق اظهار کرد: این حوزه دارای مسائل و مشکلات متعددی است که نیازمند توجه و رسیدگی بیشتر است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۱۸ میلیارد تومان به حوزه نجات غریق اختصاص یافته است، تصریح کرد: این اعتبار در بازه زمانی ۱۰ تا ۱۵ روزه تعیین و هزینه شد، اما همچنان با کمبود امکانات و تجهیزات در این بخش مواجه هستیم که ضرورت دارد مورد توجه ویژه قرار گیرد.

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم ممانعت از ورود خودرو به سواحل، گفت: سواحل محل تردد خودرو، برگزاری مسابقه و... نیست و باید از ورود هرگونه وسیله نقلیه به حریم ساحل جلوگیری شود تا امنیت و آرامش مسافران تأمین گردد.

حق‌شناس با اشاره به طرح‌های سالم‌سازی در سواحل انزلی، چاف و چمخاله، افزود: این طرح‌ها با هزینه دولتی اجرا می‌شود و هیچکس حق دریافت عوارض از مردم را ندارد؛ بنابراین شهروندان و مسافران نباید بابت حضور در این سواحل مبلغی پرداخت کنند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم ساماندهی ناجیان غریق، خاطرنشان کرد: در راستای تأمین امنیت جسمی و روانی مسافران در سواحل، نیازمند توجه جدی به مطالبات ناجیان غریق و رفع مشکلات معیشتی و تجهیزاتی آنان هستیم.