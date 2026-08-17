خبرگزاری مهر_گروه استانها، محدثه جواندلویی؛ مدرسهها که باز شود، بچهها از همان مهر تدارک تابستان بعدشان را میبینند و به عید نرسیده، لیست کارها و کلاسهایشان را ردیف میچینند. تابستان برای بچهها سخت، شیرین، تماشایی و دلچسب است؛ آنقدر که نمیخواهند ثانیهای بر ثانیهای دیگر سبقت بگیرد. دلشان میخواهد همیشه خدا تابستان باشد و بازیها و هیاهوی کودکانه و نوجوانانه!
اما این تابستان غم دارد. برای همه ما که اینجا در شمال شرقی کشور هستیم. ما تمام مادران و پدران سرزمینم، انگار پارهای از قلبمان را در «میناب» جا گذاشتهایم. آه از این تابستان و آرزوهای برجایماندهاش!
«میناب» همینجاست؛ در همین میدان اصلی شهر! زنگ جنگ را نواختند، به یکباره پیر شدیم و فرو ریختیم. اصلاً فرقی ندارد پدر باشی یا مادر، اولاد داشته باشی یا نه! حتی پدربزرگ و مادربزرگهایمان هم وقتی اسم «میناب» را میشنوند، اشک در چشمانشان حلقه میزند.
یک معلم، معلمزاده، بازیگر، نویسنده، نقال و ورزشکار، یکه و تنها شد مرثیهسرای مدرسه شجره طیبه میناب در وسط میدان شهر!
۱۶۸ روز قبل
سخن از «حمیده حقانی» است؛ همان که با شاهنامه قد کشید و معلمی با جانش آمیخته. مگر میشود دختر مرحوم «حقانی» بزرگ، نیکاندیش و مدرسهساز اسفراین، دلش برای فرزندانش در میناب تکهتکه نشود؟
و چقدر ذهنش روی ۱۶۸ روز قبل مانده که چطور معلمان مانند یک کوه دانشآموزان را به آغوش کشیدند تا شاید از موشک نامرد تا ماهک در امان بمانند! اما قصه طور دیگری رقم خورد و همهمان به یکباره داغدار شدیم....
«حمیده حقانی» دست به کار شد؛ هر آنچه برای تعزیهخوانیاش میدانست، مهیا کرد و در صندوق عقب ماشین گذاشت و سراغ دانشآموزانش شتافت! قصه را برایشان روایت کردند. گفتند و گریستند....
به کدامین گناه
محدثه رحیمی، فاطمه اکرمی، ریحانه نقیزاده، نورا نامور، فاطمه سادات رحیمی و محدثه جاویدی، دانشآموزان مدرسه صدرا در بجنورد، برای ساعاتی شدند دخترکان میناب!
«حمیده حقانی» هرچه در چنته ۲۱ سال فعالیت هنری، فرهنگی و پرورشی را داشت، با قلبش به میدان آورد و قصه «به کدامین گناه» را از روز نهم اسفندماه تلخ میناب روایت کرد.
اما این نمایش خیابانی از کجا کلید خورد؟
حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی اجرای نمایش خیابانی «به کدامین گناه» را به خانم حقانی پیشنهاد میدهد. متن قصه پیشنهاد خودش است، اما وقتی خبر اجرای چنین نمایش خیابانی در تجمعات شبانه مردم بجنورد به حوزه هنری انقلاب اسلامی کشور میرسد، دست به کار میشوند و متن نمایش را بازنویسی میکنند.
حقانی گفت: هرگاه اتفاقی رخ داد که شانههایمان لرزید، به دنبال انجام کاری بودیم تا این مصیبت را بر دلمان آرام کند و روزهای اول با متن خودم و اشتیاق دختران بجنورد کار را پیش بردیم.
اما قصه حکایت ساعتی مانده به پرواز ۱۶۸ فرشته مینابی است.
بغض زنان و مردان بجنوردی!
حقانی ادامه داد: بغضهای زنان و مادران از همان لحظه آغاز نمایش را میدیدم و اما وقتی به قسمتهای انفجار میرسیدیم، نگاه نگران و بهتزده و چشمان بارانی مردان و پدران جمع دیدنی بود!
بعد از اجرای این نمایش، دانشآموزان مدارس دیگر که هنرجوی حقانی در دوره نقالی بودند، برای بازی در نقش دانشآموزان میناب ستودنی بود.
مورد عجیب خانم حقانی
اما خانم «حقانی» سه بار رزق زیارت رهبر شهید را در عناوین مختلف و در دوران دانشجویی و رأی اولیها و معلمان داشت و اما اردیبهشت سال قبل جایش را به معلمان دیگر داد تا آنها هم توفیق دیدار رهبر شهید را داشته باشند! او حالا با دلتنگی از آن روزها میگوید.
«به کدامین گناه» اثر نمایشی است که به حادثه بمباران مدرسه شجره طیبه و رسم دخترکشی در جاهلیت اشاره دارد و تقابل انسان مدرن و معنویت گمشده را به تصویر کشیده است.
به روایتی تأثیرگذار از جنایات جنگی و تقابل جاهلیت مدرن با معنویت، با اجرای گروهی از دختران مدرسه صدرا در میدان شهید بجنورد اجرا شد.
نمایش «به کدامین گناه» که عنوان آن برگرفته از آیه شریفه «بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَت» است، به واقعه ناگوار بمباران مدرسه شجره طیبه و رسم دخترکشی در دوران جاهلیت اشاره دارد. این اثر نمایشی در پی آن است که نشان دهد چگونه انسان مدرن، در فراق معنویت، به ماشین کشتار تبدیل شده است.
فضای نمایش با کلاس خالی و تصاویر دلخراش کودکان آسیبدیده آغاز میشود. روایتگر، مردم را به تماشای نمایش دعوت میکند و صحنه به شکل یک مدرسه درمیآید. با نواخته شدن زنگ مدرسه، دانشآموزان شروع به خواندن انشا درباره رویاهایشان میکنند که ناگهان با انفجاری نابود میشود.
راوی در ادامه به قوانین بینالمللی در این زمینه اشاره کرده و سپس موسیقی حزنانگیز کودکان، این بار در شمایل ارواح طیبه شهدا، فرشتهگونه وارد شده
و با مردم حاضر در میدان به سوگواری میپردازند.
این نمایش که با هدف آگاهیبخشی و ایجاد تأمل در مورد پیامدهای خشونت و جنگ طراحی شده است، فرصتی برای بازنگری در ارزشهای انسانی و معنوی در جامعه مدرن فراهم میآورد.
نمونه تأثیرگذار
هادی شبانی، مسئول باشگاه نوجوانان امید حوزه هنری انقلاب اسلامی خراسان شمالی، طی مراسمی از خانم حقانی و بازیگران دانشآموز این نمایش خیابانی تقدیر کرد و با اشاره به اهمیت این اثر در مسیر آموزش هنری و اعتقادی نوجوانان، از ویژگیهای نمایشی «به کدامین گناه» گفت.
شبانی در تبیین ابعاد این نمایش اظهار داشت که عنوان این اثر برگرفته از آیه شریفه «بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَت» است و با هدف بازخوانی وقایع تلخ تاریخی، از بمباران مدرسه شجره طیبه تا رسم دخترکشی در دوران جاهلیت، به تصویر کشیده شده است. او با تأکید بر نقش باشگاه نوجوانان امید در حمایت از فعالیتهای هنری دانشآموزان، این نمایش را نمونهای از هنر تأثیرگذار بر نسل جوان دانست.
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