نوربخش داداشی خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، پدیده غالب تا پنجشنبه در بعضی ساعات افزایش ابر و در ساعات بعدازظهر در پارهای نقاط افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: برای دوشنبه در پارهای از مناطق رازوجرگلان، دامنهها و ارتفاعات مرکزی، جنوب شرق و شمال شرق خراسان شمالی، سهشنبه در دامنهها و ارتفاعات رازوجرگلان، شمال شیروان، بجنورد و اسفراین و چهارشنبه در دامنهها و ارتفاعات مرکزی، احتمال ضعیف رگبار پراکنده باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد: با تشدید ناپایداری از بعدازظهر پنجشنبه تا اوایل صبح جمعه، وزش باد لحظهای شدید و در مناطق نیمه شرقی خراسان شمالی رگبار باران و رعدوبرق پیشبینی میشود و احتمال سیلابی شدن مسیلها و جاری شدن روانآب وجود دارد.
داداشی درباره وضعیت دمایی نیز گفت: دوشنبه تغییرات جزئی دما و برای سهشنبه افزایش نسبی دما، بهویژه در گرمترین ساعات، انتظار میرود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی درباره کمینه و بیشینه دمای ثبتشده طی شبانهروز گذشته گفت: ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۵ درجه سانتیگراد، خنکترین و اسماعیلآباد با بیشینه دمای ۴۱ درجه سانتیگراد، گرمترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند.
داداشی افزود: طی همین مدت، کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۲۲ و ۳۶ درجه سانتیگراد ثبت شد.
وی بیان کرد: در بین مراکز شهرستانهای خراسان شمالی نیز فاروج با کمینه دمای ۱۸ درجه سانتیگراد و جاجرم با بیشینه دمای ۴۰ درجه سانتیگراد، بهترتیب خنکترین و گرمترین مراکز گزارش شدند.
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