به گزارش خبرنگار مهر، داریوش باقرجوان مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز با اشاره به نقش استان به عنوان استان معین تهران در برگزاری این مراسم افزود: با توجه به مسئولیت ویژه استان البرز در پشتیبانی از پایتخت، برنامهریزیهای لازم برای تأمین ناوگان، ساماندهی رانندگان، استقرار عوامل نظارتی و هماهنگی با دستگاههای مرتبط انجام شده تا روند انتقال مسافران با نظم، ایمنی و سرعت مطلوب صورت گیرد.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان البرز خاطرنشان کرد: تمامی شرکتهای حملونقل مسافری، رانندگان و بهرهبرداران ناوگان در حالت آمادهباش قرار دارند و نظارت مستمر بر عملکرد ناوگان، کنترل فنی وسایل نقلیه و رعایت ضوابط ایمنی در طول اجرای این مأموریت با جدیت دنبال خواهد شد.
باقرجوان در پایان با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه راهداری و حملونقل جادهای استان البرز گفت: خدمترسانی شایسته به مردم و عزاداران در مراسم تشییع رهبر شهید امت، وظیفهای مهم و افتخارآمیز است و با همافزایی همه دستگاههای اجرایی، تلاش خواهیم کرد زمینه جابهجایی ایمن، روان و مناسب شرکتکنندگان در این مراسم فراهم شود.
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