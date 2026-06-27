به گزارش خبرنگار مهر، البرز، از کوچه‌پس‌کوچه‌های کرج تا بزرگ‌ترین میدان‌های استان، امروز رنگ و بوی دیگری دارد؛ رنگ سیاهیِ سوگ و عطرِ وفاداری.

تمام زیرساخت‌ها و توان مردمی این استان در یک مسیر واحد متمرکز شده است، آماده شدن برای آخرین و والاترین دیدار با رهبری که زندگی خود را در مسیر حق وقف کرد.

در همین راستا مسئولان اجرایی و ستاد برگزاری مراسم در استان البرز، با هماهنگی گسترده میان تمامی نهادهای دولتی، انتظامی و مذهبی، تمامی مقدمات لازم را برای مدیریت جمعیت و تسهیل تردد عزاداران در طول مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید فراهم کرده‌اند.

استان البرز در راستای برگزاری بی‌نقص مراسم تشییع و آیین وداع با رهبر شهید، از چندین روز پیش وارد مرحله آماده‌باش کامل شده است؛ از مدیریت ترافیک در مسیرهای اصلی تا تأمین خدمات رفاهی و بهداشتی برای عزاداران، تمامی برنامه‌ها با دقت بالا تدوین و اجرا شده‌اند تا شاهد برگزاری مراسمی باشیم که در تاریخ استان البرز ماندگار شود.

به همین منظور در استان البرز برای هماهنگی بیشتر بین دستگاه ها و نهادهای اجرایی، انتظامی، نظامی و... جلساتی به صورت متمرکز برگزار می شود تا شاهد برگزاری آیینی بی نقص در البرز باشیم که امروز شنبه ششم تیرماه نیز چهارمین جلسه ستاد برگزاری تشییع و وداع باامام شهید با حضور مدیران حوزه های مختلف در استان البرز برگزار شد.

تشکیل کمیته های متعدد برای میزبانی از زائران کشوری

استاندار البرز در حاشیه برگزاری این نشست در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آیین وداع با پیکر مطهر امام شهیدمان از روز شنبه ۱۳ تیرماه در تهران آغاز می شود، گفت: بر همین اساس ستادی تشکیل شد و البرز به عنوان معین استان تهران برای پشتیبانی و خدمات به زائران دیگر استان ها برای حضور در مراسم وداع و تشییع تعیین شد.

«مجتبی عبداللهی» با اشاره به اینکه محور فعالیت ها و برنامه ریزی ها برای این مراسم با سپاه پاسداران است، افزود: در راستای تشکیل این ستاد، کمیته های متعددی تشکیل شد تا تقسیم کاری بین تمام حوزه ها از جمله فرمانداری ها، شهرداری ها و دیگر دستگاه های استانی و اداره کل های زیر ساخت صورت بگیرد.

وی تصریح کرد: مقرر شد تا در البرز مقدمات و امکانات لازم برای پذیرایی و اسکان زائران دیگر استان ها فراهم شود ضمن اینکه در طول مسیر به تهران و در ورودی و یا خروجی از استان تهران موکب های متعددی از سوی این استان برپا شود تا خدمات لازم به زائران ارایه شود.

البرز در تهران، قم و مشهد موکب برپا می کند

استاندار البرز با اشاره به اینکه برای حمل و نقل و تردد زائران از سوی این استان پیش بینی های لازم صورت گرفته، گفت: همچنین مقرر شد البرز در شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس نیز موکب های برپا کند ضمن اینکه برای اسکان و پذیرایی زائران در این شهرها همکاری داشته باشد.

وی تصریح کرد: همه با اراده و عشق و علاقه ای که به امام شهیدمان دارند می خواهند در این روزهای پایانی و ایام تشییع و وداع با پیکر مطهر امام شهید عزیزمان ارادات خودشان را به هر طریقی که امکان پذیر است را به نمایش بگذارند.

عبداللهی گفت: همه با عشق و علاقه و ارادای که به امام دارند همه مسئولیت ها را داوطلبانه پذیرفتند و همه با آمادگی ۱۰۰ درصدی آنچه که در توان دارند در طبق اخلاص می گذارند ضمن اینکه عهد و پیمانی با امام شهیدمان خواهند بست و خدمات مناسبی را به زائران خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه البرز به عنوان معین تهران انتخاب شده، افزود: در همین راستا خدمات لازم در جنبه های مختلف ارایه خواهیم داد تا زائران دیگر استان ها برای اسکان دچار مشکل نشوند زیرا در تهران برای اسکان محدودیت هایی خواهد بود که ما پیش بینی های لازم را کردیم تا در بحث اسکان و پذیرایی زائران اقدامات وسیعی داشته باشیم.

میزبانی زائران در مساجد، مصلاها و حسینیه ها

استاندار البرز ادامه داد: برای اسکان زائران در مصلاها و مساجد و حسینه ها و سالن های بخش دولتی و خصوصی و شهرداری ها آمادگی لازم وجود دارد و قرار شد تمام دستگاه های دولتی نمازخانه هایشان به این امر اختصاص یابد.

وی اضافه کرد: همچنین با تمام کارخانجات در طول مسیر قزوین تا کرج و سپس تهران هماهنگی های لازم برای پارک اتومبیل زائران و اسکان ضروری آن ها صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در استان در این هفته و هفته آینده به این سمت می رویم که هر نیازی که زائران امام شهید داشته باشند و کمبودی در تهرن حس شود یا درخواستی از سوی تهران مطرح شود در البرز تامین و در اختیار زائران گذشته شود.

وی یادآور شد: همچنین ممکن است در البرز از لحاظ تعطیلی شرایط خاصی تصمیم گیری شود.

بیش از ۷۰ هزار درخواست از دیگر استان ها در البرز ثبت شد

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز نیز با بیان اینکه یکسری از زائران با خودروهای شخصی و برخی به صورت کاروانی برای حضور در مراسم وداع و تشییع به سمت تهران می روند، گفت: برای زائران دیگر استان ها در البرز امکانات اسکان و پذیرایی فراهم شده است.

سردار سرتیپ دوم پاسدار علیرضا حیدرنیا افزود: تاکنون بیش از ۷۰ هزاردرخواست از استان های مختلف برای اعزام کاروانی و اسکان در البرز ثبت شده است که تا روز مراسم این عدد افزایش خواهد یافت که پیش بینی های لازم را در تمام شهرسان ها با محوریت فرمانداران و فرماندهان سپاه آمادگی ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: با هماهنگی خوبی که در استان صورت می گیرد میزبانان خوبی برای این دلدادگان امام شهید خواهیم بود.

حیدرنیا یادآور شد: یک سامانه ای و اپلیکیشنی طراحی شده از سوی ستاد برگزاری مراسم که در روزهای آینده اطلاع رسانی می شود تا به صورت برخط برای تمام اماکن اقامتی زائران ثبت نام انجام شود ضمن اینکه تمام تمهیدات برای میزبانی زائران در استان البرز تدارک دیده شده است.