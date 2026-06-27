داداشی: هشدار وزش باد شدید و رگبارهای پراکنده در خراسان شمالی صادر شد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، هشدار زرد شماره ۱۳ برای خراسان شمالی صادر شده و از پیش از ظهر یکشنبه تا دوشنبه شب، وزش باد شدید تا بسیار شدید، گردوخاک محلی و رگبارهای پراکنده برخی مناطق استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: یکشنبه در اغلب مناطق خراسان شمالی به‌ویژه مناطق نیمه جنوبی و دوشنبه نیز در مناطق نیمه جنوبی به‌ویژه شهرستان‌های اسفراین، بام و صفی‌آباد، گرمه و جاجرم، وزش باد شدید تا بسیار شدید همراه با گردوخاک محلی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: کاهش دید، اختلال در ترددهای جاده‌ای، سقوط اجسام از ارتفاع، آسیب به سازه‌های موقت، داربست‌ها، تابلوهای تبلیغاتی، پوشش گلخانه‌ها و همچنین احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از پیامدهای این سامانه جوی خواهد بود.

داداشی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در خراسان شمالی تصریح کرد: از عصر یکشنبه تا دوشنبه شب، در دامنه‌ها و ارتفاعات مرکزی، شرق و جنوب‌شرق خراسان شمالی، به‌صورت محدود و محلی، بارش باران، رگبار، رعدوبرق و احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: پاره‌ای از مناطق اسفراین، بام و صفی‌آباد، بجنورد و سملقان، جاجرم، گرمه، فاروج و شیروان به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات جنوبی، تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

وی بیان کرد: احتمال آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، سیلابی شدن مسیل‌ها و خسارت ناشی از صاعقه و تگرگ در مناطق مستعد وجود دارد.

داداشی به شهروندان توصیه کرد از توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی خودداری کرده، از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمان‌های نیمه‌کاره بپرهیزند و در فعالیت‌های کوهنوردی و ترددهای جاده‌ای نکات ایمنی را رعایت کنند.