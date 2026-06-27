فراهم شدن امکان ویرایش حوزه آزمون پذیرش دستیار تخصصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، با توجه به اضافه شدن حوزه‌های امتحانی البرز، ایلام، بجنورد، زنجان و یاسوج، امکان ویرایش حوزه آزمون برای داوطلبان فراهم شده است.

بر این اساس، داوطلبان می‌توانند از روز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی، نسبت به ویرایش حوزه آزمون خود اقدام کنند.

از داوطلبان درخواست می‌شود در مهلت مقرر نسبت به بررسی و در صورت نیاز، اصلاح حوزه امتحانی خود اقدام کنند.

پیش از این حوزه‌های امتحانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی اراک، شهرکرد، اردبیل، شیراز، ارومیه، کرمان، اصفهان، کرمانشاه، اهواز، گلستان، بندرعباس، گیلان، بوشهر، لرستان، بیرجند، مشهد، تبریز، مازندران، شهر تهران، همدان، زاهدان، یزد (شهید صدوقی)، سمنان، قزوین، کاشان، کردستان و قم برنامه‌ریزی شده بود.