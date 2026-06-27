به گزارش خبرنگار مهر، علی رسولی پیش از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح «نوجوانههای امید» با هدف تربیت نسل مؤمن و انقلابی و بهرهگیری هدفمند از اوقات فراغت تابستانی، ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان با محوریت نوجوانان در استان مرکزی اجرا میشود.
وی با بیان اینکه اجرای طرح نوجوانههای امید در روستاها و مناطق کم برخوردار نیز مورد توجه ویژه است، افزود: این طرح با مشارکت کامل سپاه روح الله مرکزی ، ۱۲ ناحیه مقاومت بسیج، ۸۳ حوزه مقاومت و بیش از ۸۰۰ پایگاه مقاومت بسیج در سراسر ابن استان اجرایی می شود.
جانشین فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی تصریح کرد: از جمله اهداف این طرح میتوان به جذب نیروهای جدید به بسیج، تقویت هویت انقلابی، ارتقای کیفیت فعالیت پایگاههای بسیج، غنیسازی اوقات فراغت، تقویت ارتباط مسجد، مدرسه و خانواده، افزایش سرانه مطالعه، انس با قرآن کریم، توسعه فعالیتهای جهادی، گسترش برنامههای ورزشی و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت اشاره کرد.
رسولی با اشاره به اینکه برنامههای این طرح در ۹ محور طراحی شده است، گفت: این محورها شامل کار انقلابی، قرآن، مطالعه و کتابخوانی، خدمت به مردم، تهذیب، فعالیتهای ورزشی، هنر و مهارت، آموزشهای نظامی و سایر برنامههای فرهنگی و آموزشی است.
وی ادامه داد: در بخشهای مختلف این طرح، برنامههایی همچون برپایی مواکب، نشستهای تبیینی، تربیت حافظان قرآن، آموزش مفاهیم قرآنی، تشکیل گروههای مطالعاتی، اردوهای جهادی، آموزش صرفهجویی در مصرف انرژی، برگزاری کلاسهای ورزشی، جشنوارههای هنری، آموزش مهارتهای فنی، سواد رسانهای، آموزش زبانهای خارجی و کارگاههای علمی پیشبینی شده است.
جانشین فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی با تأکید بر اهمیت آموزش سواد رسانهای اظهار کرد: ارتقای سواد رسانهای و توانایی تشخیص روایت صحیح، یکی از اولویتهای اصلی این طرح در شرایط کنونی است.
رسولی همچنین از برگزاری اردوهای «راهیان پیشرفت» در قالب این طرح خبر داد و گفت: این اردوها با هدف آشنایی نوجوانان و جوانان با ظرفیتهای علمی، صنعتی و تولیدی استان مرکزی برگزار میشود و شرکتکنندگان از مراکز صنعتی شاخص استان بازدید خواهند کرد.
وی اظهار کرد: آموزش مهارتهای زندگی از جمله مهارتهای ارتباطی، حل مسئله، مدیریت استرس، مسئولیتپذیری، کار گروهی، نقش والدین در تربیت فرزندان و برگزاری نشستهای مشاورهای و روانشناسی نیز در دستور کار این طرح قرار دارد.
جانشین فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی تصریح کرد: افتتاح رسمی طرح «نوجوانههای امید» از امروز ششم تیرماه آغازو برنامههای آن تا دهه دوم شهریورماه تداوم دارد.
رسولی با بیان اینکه حضور در این طرح صرفاً ویژه اعضای بسیج نیست، افزود: همه نوجوانان و جوانانی که در پایگاههای بسیج ثبتنام کنند، میتوانند از برنامهها و خدمات پیشبینیشده بهرهمند شوند.
جانشین فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی با اشاره به اینکه کیفیت بخشی به برنامههای فرهنگی در اولویت اقدامات است، گفت: در راستای اجرای طرح نوجوانه های امید حداقل سه تا پنج مربی سازمانیافته برای مدیریت فعالیتهای ورزشی، فرهنگی و آموزشی حضور دارند مربیان متخصص در فضایی شاد با برخورداری از مهارتهای ارتباطی بالا، بتوانند فرهنگ ایثار، شهادت و آموزههای قرآنی را در میان این جامعه هدف نهادینه کنند.
وی با اشاره به اینکه مسجد، مدرسه و منزل سه ضلع اصلی اجرای طرح نوجوانههای امید در استان مرکزی است، افزود: تمامی برنامههای فرهنگی، تربیتی، اجتماعی، ورزشی و آموزشی این طرح با محوریت مساجد اجرا خواهد شد و اطلاعرسانی و ثبتنام نیز از طریق فضای مجازی، پایگاههای بسیج و محلهای تعیینشده در شهرها انجام میشود.
جانشین فرمانده سپاه روحالله استان مرکزی گفت: این طرح با همکاری دستگاههای مختلف استان از جمله اداره کل ورزش و جوانان، اداره کل اوقاف و امور خیریه، اداره کل تبلیغات اسلامی، جمعیت هلالاحمر، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل آموزش فنی و حرفهای و صداوسیمای استان اجرا میشود.
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