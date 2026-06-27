به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمود موسوی عصر امروز شنبه در حاشیه جلسه ستاد اربعین خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در دوازدهمین جلسه ستاد اربعین استان، موضوعات مهم مربوط به مواکب مورد بررسی قرار گرفت و روند آموزش مواکب در استان آغاز شده است.

وی افزود: آموزش مواکب با حضور نمایندگان حوزه‌های بهداشت، بیمه، امنیت و سایر دستگاه‌های مرتبط در حال برگزاری است و این دوره‌ها تا ۲۲ تیرماه ادامه خواهد داشت تا مسئولان مواکب در جریان کامل امور اجرایی و خدمات‌رسانی قرار گیرند.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات خوزستان تصریح کرد: امسال در پارکینگ‌های چذابه و شلمچه نیز مواکبی مستقر خواهند شد تا با ورود زائران به پارکینگ‌ها، خدماتی همچون توزیع آب خنک و سایر خدمات مورد نیاز به آنان ارائه شود.

وی ادامه داد: بر اساس ابلاغ ستاد اربعین و کمیته اسکان و تغذیه ستاد عتبات عالیات کشور، استقرار مواکب از اول ماه صفر تا دهم صفر خواهد بود و خدمات‌رسانی رسمی مواکب از دهم صفر آغاز می‌شود.

حجت الاسلام موسوی بیان کرد: تلاش ما این است که با الگوبرداری از تجربه موفق اربعین سال گذشته، امسال نیز خدمت‌رسانی مطلوب و گسترده‌ای به زائران ارائه شود و مواکب مردمی استان بتوانند وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.