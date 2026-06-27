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۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۱

حبس ۶ ماهه برای عامل تخلیه غیرقانونی فاضلاب در حاشیه قم

حبس ۶ ماهه برای عامل تخلیه غیرقانونی فاضلاب در حاشیه قم

قم - رئیس اداره حقوقی اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان قم از محکومیت شش ماه حبس برای عامل تخلیه غیرقانونی فاضلاب در اطراف قم و توقیف تانکر حامل فاضلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی احمدی افزود: تخلیه هرگونه فاضلاب صنعتی و انسانی در اراضی و حاشیه جاده‌ها و رودخانه‌ها ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود و این اقدام علاوه بر مجازاتهای قانونی برای فرد متخلف، به توقیف خودروی حامل فاضلاب نیز منجر خواهد شد.

وی گفت: در این رابطه کارشناسان حفاظت محیط زیست استان در جریان گشت و پایش مستمر در سطح قم، موفق به کشف یک دستگاه تانکر در حال تخلیه غیرمجاز فاضلاب در اراضی اطراف قم شدند.

وی در ادامه افزود: پس از ثبت مستندات و توقف عملیات تخلیه، این فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی و به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی، بر اساس قوانین و مقررات، به تحمل شش ماه حبس محکوم شد.

رییس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم از عموم شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلیه غیرمجاز فاضلاب و پسماند توسط خودروها، ضمن ثبت شماره پلاک وسیله نقلیه، مراتب را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ به این اداره کل گزارش دهند.

کد مطلب 6872478

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    نظرات

    • احمد US ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
      1 0
      پاسخ
      با سلام خدا قوت به کارکنان محیط زیست قم ممنونم از برخورد شما اقا شما یه زحمت بکشید داخل کوچه های محله ها گشت بفرستید که آب فاضلاب خونه هاشونو میریزن بیرون اگر با اینها هم بخورد بشه خوبه

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