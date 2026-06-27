حبس ۶ ماهه برای عامل تخلیه غیرقانونی فاضلاب در حاشیه قم

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی احمدی افزود: تخلیه هرگونه فاضلاب صنعتی و انسانی در اراضی و حاشیه جاده‌ها و رودخانه‌ها ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود و این اقدام علاوه بر مجازاتهای قانونی برای فرد متخلف، به توقیف خودروی حامل فاضلاب نیز منجر خواهد شد.



وی گفت: در این رابطه کارشناسان حفاظت محیط زیست استان در جریان گشت و پایش مستمر در سطح قم، موفق به کشف یک دستگاه تانکر در حال تخلیه غیرمجاز فاضلاب در اراضی اطراف قم شدند.



وی در ادامه افزود: پس از ثبت مستندات و توقف عملیات تخلیه، این فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی و به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی، بر اساس قوانین و مقررات، به تحمل شش ماه حبس محکوم شد.



رییس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم از عموم شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلیه غیرمجاز فاضلاب و پسماند توسط خودروها، ضمن ثبت شماره پلاک وسیله نقلیه، مراتب را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ به این اداره کل گزارش دهند.