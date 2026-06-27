به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش کومیته، بدون تردید ایران در بسیاری از اوزان از مدعیان اصلی محسوب میشود، اما همه اوزان شرایط یکسانی ندارند. در وزن ۸۴- کیلوگرم، حضور محمد الجعفری از اردن، نفر نخست رنکینگ جهان و دارنده عنوان Grand Winner سال ۲۰۲۶ فدراسیون جهانی کاراته، معادلات این وزن را بهطور جدی تغییر داده است. حضور برترین کاراتهکای حال حاضر جهان، رقابت برای کسب مدال طلا را در این وزن برای سایر مدعیان، از جمله نماینده ایران، تقریبا ناممکن کرده است.
از سوی دیگر، کشور امارات که یکی از بازیگران اثرگذار کاراته آسیاست، تنها با یک ورزشکار در ناگویا حاضر میشود و آن ورزشکار نیز در همین وزن به میدان خواهد رفت؛ موضوعی که نشاندهنده اهمیت و سطح بالای رقابت در این وزن است. موضوعی که اعزام نماینده ایران در این وزن را کاملا غیرمنطقی نشان میدهد.
در مقابل، رشته کاتا طی سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است. موفقیتهای اخیر کاتاروهای ایران نشان داده که این رشته دیگر صرفاً یک حضور نمادین نیست، بلکه ظرفیتی واقعی برای کسب مدال در سطح آسیا دارد. از همین رو، تصمیم مسعود رهنما، رئیس فدراسیون کاراته، برای توجه ویژه به کاتا را باید یکی از مهمترین تغییر رویکردهای فدراسیون در سالهای اخیر دانست؛ رویکردی که برخلاف گذشته، به همه ظرفیتهای مدالآوری کاراته ایران توجه دارد.
اگر هدف، افزایش تعداد مدالهای کاروان ایران در ناگویاست، سهمیهها نیز باید بر همین اساس مدیریت شوند. در شرایطی که کاتا از شانس قابل توجهی برای قرار گرفتن روی سکوی بازیهای آسیایی برخوردار است و در برخی اوزان کومیته نیز رقابت با قهرمانان بلامنازع جهان بسیار دشوار خواهد بود، استفاده از ظرفیت این رشته نه یک ریسک، بلکه تصمیمی مبتنی بر منطق فنی، مدیریت منابع و حداکثرسازی فرصتهای مدالآوری است.
کاراته ایران سالهاست در کومیته یکی از قدرتهای اصلی آسیا محسوب میشود؛ اکنون زمان آن رسیده است که کاتا نیز به یکی از ستونهای مدالآوری کشور تبدیل شود. ناگویا میتواند آغاز این تغییر نگاه باشد؛ تغییری که نه بر اساس عادت و محاسبات سنتی، بلکه بر مبنای واقعیتهای امروز کاراته جهان شکل میگیرد.
اعزام نماینده کاتا در بخش مردان میتواند زمینهساز ثبت یک اتفاق تاریخی باشد؛ اینکه پس از سالها، کاتا نیز به سبد مدالآوری ورزش ایران در بازیهای آسیایی اضافه شود
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