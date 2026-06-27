به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسحاقی در نشست مشترک با رئیس و معاونان سازمان نظام دامپزشکی کشور که در سالن جلسات حوزه ریاست موسسه رازی برگزار شد، بر گسترش همکاریهای آموزشی و پژوهشی میان دو مجموعه تأکید کرد.
رئیس موسسه رازی برگزاری دورههای آموزشی تخصصی، کارگاههای فنی و نشستهای علمی با مشارکت سازمان نظام دامپزشکی را راهکاری مؤثر برای ارتقای دانش بهرهبرداران، مسئولان فنی، واکسیناتورها و دامپزشکان دانست و گفت: توسعه آموزشهای تخصصی میتواند نقش مؤثری در افزایش آگاهی فعالان این حوزه و ارتقای برنامههای پیشگیری و کنترل بیماریها داشته باشد.
وی، همچنین بر ضرورت اجرای پروژههای مشترک تحقیقاتی، همکاری در نمونهبرداری و پایش بیماریها، استفاده از ظرفیت کارشناسان بخش خصوصی و اجرای برنامههای آموزشی در استانهای مختلف کشور تأکید کرد.
اسحاقی با استقبال از توسعه همکاریهای مشترک، بر تدوین اولویتهای آموزشی و پژوهشی و آغاز هرچه سریعتر برنامههای عملیاتی میان دو مجموعه تأکید کرد.
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