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۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۰

توسعه آموزش‌های تخصصی، محور همکاری موسسه رازی و سازمان نظام دامپزشکی

توسعه آموزش‌های تخصصی، محور همکاری موسسه رازی و سازمان نظام دامپزشکی

کرج- رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی گفت: برگزاری دوره‌های تخصصی، کارگاه‌های فنی و اجرای برنامه‌های مشترک آموزشی و پژوهشی گامی مؤثر در ارتقای دانش فعالان حوزه دامپزشکی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اسحاقی در نشست مشترک با رئیس و معاونان سازمان نظام دامپزشکی کشور که در سالن جلسات حوزه ریاست موسسه رازی برگزار شد، بر گسترش همکاری‌های آموزشی و پژوهشی میان دو مجموعه تأکید کرد.

رئیس موسسه رازی برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، کارگاه‌های فنی و نشست‌های علمی با مشارکت سازمان نظام دامپزشکی را راهکاری مؤثر برای ارتقای دانش بهره‌برداران، مسئولان فنی، واکسیناتورها و دامپزشکان دانست و گفت: توسعه آموزش‌های تخصصی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش آگاهی فعالان این حوزه و ارتقای برنامه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌ها داشته باشد.

وی، همچنین بر ضرورت اجرای پروژه‌های مشترک تحقیقاتی، همکاری در نمونه‌برداری و پایش بیماری‌ها، استفاده از ظرفیت کارشناسان بخش خصوصی و اجرای برنامه‌های آموزشی در استان‌های مختلف کشور تأکید کرد.

اسحاقی با استقبال از توسعه همکاری‌های مشترک، بر تدوین اولویت‌های آموزشی و پژوهشی و آغاز هرچه سریع‌تر برنامه‌های عملیاتی میان دو مجموعه تأکید کرد.

کد مطلب 6872502

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