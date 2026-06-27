جچت‌الاسلام میکائیل اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مراسم بزرگداشت شهدای انقلاب اسلامی، شهید آیت‌الله دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی، شهدای هفتم تیر و گرامیداشت یاد و خاطره قائد امت، رهبر شهید آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، روز یکشنبه هفتم تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز خبر داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی گفت: این مراسم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی و امام جمعه تبریز برگزار خواهد شد و حجت‌الاسلام والمسلمین نظری، استاد حوزه و دانشگاه، سخنران این آیین خواهد بود.

اسکندری از مدیران، مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نهادها، شرکت‌ها، مراکز علمی، فرهنگی، نظامی و انتظامی و همچنین عموم مردم دعوت شده کرد تا با حضور در این مراسم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدا تجدید میثاق کنند.