به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امینی، بعد از ظهر یکشنبه، در هجدهمین یادواره گرامیداشت شهید آیت‌الله دکتر بهشتی با عنوان «راز سرخ» که همزمان با آغاز هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در مسجد امام حسن مجتبی (ع) محله روغنکشی ورامین برگزار شد، اظهار کرد: وحدت ملی مهم‌ترین نیاز امروز کشور است و هر زمان مردم و مسئولان در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، دشمن در تحقق اهداف خود ناکام مانده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) شهرستان ورامین با گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی، حادثه هفتم تیر را نماد دشمنی آشکار جبهه استکبار با ملت ایران دانست و گفت: دشمن از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف درصدد توقف مسیر استقلال و پیشرفت کشور بوده است.

وی افزود: دشمن در دهه ۶۰ با ترور شخصیت‌هایی همچون شهید بهشتی، شهید رجایی و شهید باهنر تصور می‌کرد می‌تواند انقلاب اسلامی را با بحران مواجه کند، اما حضور مردم و استحکام نظام اسلامی این محاسبات را با شکست روبه‌رو کرد.

امینی با اشاره به ترور دانشمندان، نخبگان و فرماندهان ایرانی تصریح کرد: پیشرفت‌های علمی، هسته‌ای و دفاعی کشور به یک سرمایه ملی تبدیل شده و حذف فیزیکی افراد هرگز نمی‌تواند حرکت رو به رشد جمهوری اسلامی را متوقف کند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) شهرستان ورامین با انتقاد از سیاست‌های آمریکا در حوزه حقوق بشر، خاطرنشان کرد: کشوری که خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کند، در کارنامه خود جنایات متعددی از جمله حمایت از رژیم صهیونیستی، بمباران اتمی ژاپن و سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران را ثبت کرده است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه حفظ انسجام ملی، حمایت از نیروهای مسلح و مطالبه‌گری آگاهانه، مهم‌ترین راهبرد عبور از تهدیدها است، گفت: ملت ایران برای حفظ عزت، استقلال و امنیت کشور هرگز راه وابستگی و تسلیم را انتخاب نخواهد کرد.