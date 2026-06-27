https://mehrnews.com/x3crpJ ۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ کد مطلب 6872578 استانها مرکزی استانها مرکزی ۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ حرکت کاروان نمادین کربلا در صد و نوزدهمین شب مقاومت مردم محلات محلات- در این ویدئو حرکت کاروان نمادین کربلا در صد و نوزدهمین شب مقاومت و حماسه مردم محلات را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6872578 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم دیار آفتاب در صد و هجدهمین قرار عاشقی حماسه حضور مردم خمین در صد و هجدهمین شب بعثت شب ۱۱۸ شازند؛ نمایش اقتدار و وفاداری به آرمانهای انقلاب صد و نوزدهمین حضور لنگرودی ها همزمان با ایام عزاداری سیدالشهدا (ع) برچسبها محلات تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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