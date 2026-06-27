به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه شنبه در جلسه ستاد شهرستانی هماهنگی برگزاری مراسم وداع تشییع و تدفین عروج رهبر شهید انقلاب در فرمانداری سمنان اعلام کرد:حضور در مراسم تشییع در تهران، بیش از ۲۰ میلیون نفر پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه استانهای سمنان، قم، خراسان و تهران محورهای اصلی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید هستند، افزود: شورای راهبردی و اجرایی برگزاری این مراسم در استان سمنان تشکیل و برنامهریزیهای لازم در این خصوص در حال انجام است.
فرماندار سمنان با اشاره به ظرفیت اعزامی شهرستان برای حضور در این مراسم، ادامه داد: بر اساس سهمیه اختصاص یافته، ۴۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران شهرستان سمنان در نظر گرفته شده و پیشبینیهای لازم برای حضور بیش از پنج هزارنفر از مردم شهرستان انجام شده و مقدمات و ملزومات مورد نیاز نیز در حال فراهم شدن است.
صمیمیان با اشاره به اینکه ثبتنام برای اعزام به مراسم تا ۱۰ تیرماه ادامه دارد، تأکید کرد: ۳۸ مسجد در سطح شهر برای ثبتنام متقاضیان پیشبینی شده و مردم عزیز و زائران میتوانند با مراجعه به مساجد تعیینشده نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
وی ادامه داد: از استان سمنان اعزام حدود ١٢٠ هزار نفرباخودروی شخصی به مراسم تشییع در تهران پیشبینی شده و طبق هماهنگیهای انجامشده، منطقه هشت تهران برای اسکان مردم استان سمنان در نظر گرفته شده است.
فرماندار سمنان با بیان اینکه ۲۹ موکب شامل ١٦ موکب بهصورت ۲۴ ساعته در خارج از شهر و ۱۰ موکب در داخل شهر برای خدمترسانی به زائران در محدوده شهرستان سمنان پیشبینی شده است، افزود: پیشبینی بیش از ١٥ میلیون تردد از مسیر استان سمنان وجود دارد و ضروری است در حوزه مواکب، اسکان، جایگاههای سوخت، نانواییها و سایر خدمات مورد نیاز، از تمامی ظرفیتهای موجود استفاده شود.
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