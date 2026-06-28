مهدی صمیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برنامه ریزی برای اعزام داوطلبان سمنانی به مراسم وداع با پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی صورت گرفته است، تاکید کرد: نشست های هماهنگی در این راستا به میزبانی استانداری سمنان و فرمانداری مرکز استان برگزار شده است.

وی افزود: علاوه بر برنامه های معنوی که در سطح شهرستان در طول ایام تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی برگزار می شود، مقوله اعزام داوطلبان هم با جدیت دنبال شده است.

فرماندار سمنان تاکید کرد: منطقه هشت تهران طی جلساتی که در سطح کشور برگزار شده، به عنوان پایلوت پذیرایی و اسکان مردم سمنان انتخاب شده است.

صمیمیان با بیان اینکه ۳۸ مسجد شهرستان سمنان نام نویسی از داوطلبان برای اعزام به تهران را برعهده دارند، افزود: افرادی که قصد حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی را دارند می توانند با حضور در مساجد محوری شهر سمنان نام نویسی کنند.

وی با بیان اینکه سهمیه ای برای هر شهرستان در این زمینه تعیین شده است، ادامه داد: برای شهرستان سمنان پنج هزار نفر از مردم به عنوان سهمیه اعلام شده که با ۴۰ دستگاه اتوبوس و با استفاده از ظرفیت قطار، عازم تهران خواهند شد.

فرماندار سمنان با بیان اینکه این اعزام ها با برنامه ریزی خوب مساجد و پایگاه های بسیج و با همکاری سپاه صورت می گیرد، گفت: از آنجا که سهمیه تعیین شده محدود است داوطلبان می بایست زودتر نسبت به نام نویسی اقدام کنند.