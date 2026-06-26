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۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

امام سجاد(ع) با جهاد تبیین پیام عاشورا را زنده نگه داشت

امام سجاد(ع) با جهاد تبیین پیام عاشورا را زنده نگه داشت

چابهار - امام جمعه چابهار با اشاره به نقش تاریخی امام سجاد(ع) در تبیین پیام عاشورا، گفت: مقابله با ظلم تنها در میدان نبرد خلاصه نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چابهار با اشاره به حوادث پس از عاشورا و مصائب اهل‌بیت(ع)، اظهار کرد: استقامت حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) در دوران اسارت، نشان داد که دفاع از حق تنها در میدان نبرد نیست، بلکه بیان حقیقت و افشای چهره ظلم نیز بخش مهمی از جهاد است.

امام جمعه چابهار با پیوند دادن این آموزه‌ها به شرایط امروز، تصریح کرد: بی‌تفاوتی در برابر جنایت علیه ملت‌های مظلوم، به‌ویژه در فلسطین و لبنان، با آموزه‌های عاشورا سازگار نیست و دفاع از مظلومان، یکی از مهم‌ترین پیام‌های نهضت حسینی است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت و بازدارندگی کشور افزود: اقتدار ملی تنها به توان نظامی محدود نمی‌شود، بلکه قدرت علمی، اقتصادی و فرهنگی نیز از ارکان اصلی بازدارندگی است و این مؤلفه‌ها باید هم‌زمان تقویت شوند.

آیین‌های مذهبی و صحنه‌های اجتماعی سرمایه های کشورند

حجت الاسلام موسوی حضور گسترده مردم در اجتماعات، آیین‌های مذهبی و صحنه‌های اجتماعی را یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور دانست و خاطرنشان کرد: انسجام و حضور مردم، پشتوانه اصلی اقتدار ملی و توان دفاعی کشور است و به ظرفیت‌های نظامی و امنیتی معنا و قدرت می‌بخشد.

وی در پایان با تأکید بر حفظ روحیه وحدت، مقاومت و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن، گفت: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و با اتکا به انسجام ملی، مسیر عزت و استقلال کشور را با قدرت ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6871230

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