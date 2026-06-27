تراشیون: نزدیک شدن به قله نیازمند تربیت نسل مبعوث در خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علیرضا تراشیون شامگاه شنبه در مراسم عزاداری در حرم مطهر آقا سید جلال‌الدین اشرف (ع) آستانه اشرفیه، با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران مقدمه‌ای برای ظهور امام عصر (عج) است، اظهار کرد: مهم‌ترین عامل در تحقق ظهور، عنصر انسانی است و این عنصر انسانی در بستر خانواده شکل می‌گیرد و تربیت می‌شود.

پژوهشگر حوزه خانواده و تربیت اسلامی افزود: نسلی که قرار است یاری‌گر امام زمان (عج) باشد، باید در خانواده‌های اصیل و دینی پرورش یابد و به همین دلیل، تربیت در فرهنگ و دین ما اولویت ویژه دارد.

وی با تأکید بر تلاش دشمن برای تضعیف نهاد خانواده، تصریح کرد: دشمن با تسخیر ذهن فرزندان از طریق نظام‌های اثرگذاری نوین، به دنبال تضعیف بنیان خانواده است؛ لذا نباید اجازه داد خانه صرفاً به «پمپ بنزین» برای سوخت‌گیری مادی و سپس بازگشت به گوشی و فضای مجازی تبدیل شود.

حجت‌الاسلام تراشیون، «بعثت» را الگویی برای تربیت دانست و گفت: بعثت یعنی نگاهی به آسمان؛ توجه خداوند به انسان که بسیار ارزشمند است.

وی با بیان اینکه فروپاشی خانواده، جامعه را دچار تزلزل می‌کند، خاطرنشان کرد: پدر در خانه به عنوان «ولیِ» خانه، نقش حیاتی در ایجاد محیطی مهربان و خوش‌خلق دارد.

پژوهشگر حوزه خانواده و تربیت اسلامی، با اشاره به سختی مسیر صعود به قله‌های آرمان‌خواهانه، اظهار داشت: این مسیر سخت، نیازمند «مبعوث شدن» جامعه است تا بتوانیم آرمان‌های مجاهدان تاریخ را محقق سازیم.

وی در پایان با تأکید بر اینکه مهم‌ترین خاستگاه برای پرورش انسان‌های تراز، خانه و خانواده است، تصریح کرد: نسلی که قرار است مهر «یار امام زمان بودن» بر پیشانی‌اش حک شود، باید در بستری تربیت شود که خانواده در آن کانون اصلی باشد و ضرورت دارد مسئله تربیت در فرهنگ و دین ما که همواره اولویت داشته، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.