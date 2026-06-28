به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر تولید و طراحی پوشاک ایرانی _ اسلامی بیش از گذشته مورد توجه طراحان و تولیدکنندگان قرار گرفته است؛ تلاشی برای آنکه لباس‌هایی طراحی شود که در عین به‌روز و متناسب بودن با سلیقه نسل جدید، نشانی از هویت فرهنگی و اسلامی داشته باشد. با وجود برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای مختلف با محوریت مد ایرانی _ اسلامی و تاکید بر ضرورت توجه به هویت فرهنگی، در عمل نمونه‌های محدودی را می‌توان دید که از عناصر هنر و فرهنگ ایرانی الهام گرفته باشند. در بسیاری از موارد یا استفاده‌ای سطحی و تزئینی از برخی نقوش دیده می‌شود یا الگوهای مد جهانی با تغییرات جزئی به عنوان لباس ایرانی معرفی می‌شوند. انگار مفهوم ایرانی _ اسلامی، در برخی طراحی‌ها، صرفا به بلندتر شدن فرم لباس یا شباهت آن به پوشش‌های عبایی محدود شده است.

این در حالی است که در کشورمان از گنجینه‌ای غنی از هنرهای بصری برخوردار هستیم؛ معماری ایرانی _ اسلامی با هندسه منظم، کاشی‌کاری‌ها، مقرنس‌ها و نقوش اسلیمی، می‌تواند منبعی برای الهام در طراحی پارچه، فرم لباس و ترکیب رنگ‌ها باشد. توجه به معماری ایرانی در طراحی لباس، نه تنها موجب خلق لباس‌هایی با هویت فرهنگی اصیل ایرانی می‌شود، بلکه امکان شکل‌گیری مُدی متمایز در سطح بین‌المللی را فراهم می‌کند. با این حال، با وجود چنین پشتوانه‌ای، استفاده از معماری ایرانی در طراحی لباس هنوز چندان جدی گرفته نشده و نتوانسته به شکل جدی به تولید لباسی با هویت ایرانی اسلامی کمک کند. در ادامه این گزارش، به بررسی چگونگی بهره‌گیری از هنر معماری ایرانی در طراحی و تولید لباسی با هویت ایرانی _ اسلامی می‌پردازیم.

بازآفرینی الگوهای هندسی بناها در لباس

طراحی لباس صرفا فرایند دوخت و انتخاب پارچه نیست؛ بلکه باید نشان‌دهنده هویت و فرهنگ ملی و بومی باشد. معماری ایرانی _ اسلامی که نمادی از هنر و تمدن اسلامی است، می‌تواند منبعی برای بهره‌گیری در طراحی پوشاک به شمار رود. در هنر و معماری اسلامی، هندسه مفهومی مقدس دارد و بر پایه تناسب، تقارن و نظم درونی شکل گرفته است و بیانگر نظم و روحانیت است. این اصول را می‌توان در طراحی لباس نیز به کار برد، برای مثال فرم‌های مثلثی و چندوجهی در گنبدها می‌توانند به ساختار یقه یا برش لباس تبدیل شوند.

اشکال هندسی همچون دایره، مربع و چندضلعی‌های منظم، در بناهای تاریخی ایران، بیانگر پیوستگی میان زمین و آسمان هستند. دایره نماد کمال، مربع نشانه ثبات، و تکرار الگوها، بیانگر بی‌نهایت است. این مفاهیم فلسفی معماری، می‌تواند در طراحی لباس بازآفرینی شوند. به عنوان مثال، استفاده از الگوهای تکرارشونده ستاره‌ای یا نقوش مقرنس‌وار در چاپ پارچه، یا به کارگیری اصول تناسب و تقارن در برش لباس، می‌تواند تلفیقی از سنت و مدرنیته خلق کند.

تجلی رنگ‌های معماری در دنیای مد

رنگ در معماری اسلامی نیز نه تنها عنصری تزئینی بلکه نمادی معنادار از مفاهیم معنوی است. رنگ‌های لاجوردی، فیروزه‌ای، طلایی و سفید که در کاشی‌کاری‌های بناهای تاریخی استفاده شده هر یک بازتابی از مفاهیم روحانی و طبیعت‌گرایی است. این رنگ‌ها در کنار تلفیق نقوش اسلیمی با هنر گلدوزی، می‌تواند به طراحی لباس هویت بصری اصیلی بدهد. همچنین ترکیب رنگ‌هایی که در کاشی‌کاری‌های بناهای اصفهان دیده می‌شود، می‌تواند در لباس‌های رسمی و مجلسی ایرانی جلوه‌ای خاص ایجاد ‌کند.

منطق ساختاری معماری در طراحی لباس

اصول ساختاری معماری ایرانی، ظرفیت زیادی برای تبدیل شدن به فرم‌های لباس دارند. فرم‌های چندوجهی که در سقف بناهای ایرانی دیده می‌شود، می‌توانند در طراحی لباس مورد استفاده قرار گیرند. همچنین، بهره‌گیری از خطوط منحنی و الگوهای تکرارشونده در دوخت، بازخوانی بصری طاق‌ها و مقرنس‌های معمای ایرانی در کالبد لباس است که سبب ایجاد تعادل بین آرامش و پویایی در فرم لباس می‌شود.

یکی از جنبه‌های معماری، رسیدن به مفهوم وحدت درکثرت است؛ یعنی ایجاد هماهنگی میان اجزای بسیار متنوع برای رسیدن به یک اثر زیبا. در طراحی لباس نیز می‌توان از این اصل بهره گرفت؛ یک لباس با هویت ایرانی _ اسلامی باید میان تنوع رنگ‌ها، بافت‌ها، فرم‌ها و تزئینات خود هماهنگی و انسجام داشته باشد تا در نهایت یک زیبایی اصیل را نشان دهد.

در نهایت، برای آنکه مد ایرانی بتواند در عرصه رقابت با برندهای جهانی جایگاهی مستحکم داشته باشد، باید بر ریشه‌های اصیل فرهنگی خود پایدار بماند. طراحی لباس ایرانی _ اسلامی نباید صرفا یک فعالیت صنعتی بلکه باید ابزاری برای بیان هویت و تمدن ایران باشد. معماری ایرانی _ اسلامی، با بهره‌گیری از هندسه، نقوش و رنگ‌های معنادار خود، گنجینه‌ای است که می‌تواند به طراحی لباس عمق و معنا بدهد.

تلفیق نظم هندسی بناها، استفاده از طیف‌های رنگی لاجوردی و فیروزه‌ای، و به کارگیری نقوش اسلیمی با تکنیک‌های دوخت، می‌تواند بازآفرینی از پیوند سنت و مدرنیته باشد. طراحانی که از این الگوها بهره می‌گیرند، اثری خلق می‌کنند که حامل یک پیام فرهنگی است. از این رو، بازگشت به منابع هنری ایران، یک راه هوشمندانه‌ برای پیشروی در عرصه مد جهانی و حفظ اصالت ملی است.