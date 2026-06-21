قاچاق در برابر صادرات؛ نبرد پوشاک ایرانی برای فتح بازارها

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه برگزاری نمایشگاه «عطر عاشورایی» و با هدف حمایت از تولیدکنندگان پوشاک ایرانی ـ اسلامی، موضوع توسعه بازارهای خارجی و استفاده از ظرفیت صنایعدستی در طراحی پوشاک مورد توجه قرار گرفته است. محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، درباره برنامهها و سیاستهای این کارگروه به پرسشهای خبرنگار مهر پاسخ داد.
گرجی در پاسخ به این پرسش که کارگروه ساماندهی مد و لباس چه برنامهای برای حمایت از نمایشگاههایی از این دست دارد تا از حالت رویدادهای مقطعی خارج شوند و به جریان دائمی تبدیل شوند؟ گفت: تلاش ما این است که حمایتها تنها به برگزاری رویدادهای مقطعی محدود نشود. یکی از مهمترین چالشها در برگزاری چنین نمایشگاههایی، هزینههای بالای محل برگزاری است که فشار زیادی به برگزارکنندگان وارد میکند. در این زمینه رایزنیهایی را با مجموعهها و بخشهای مختلف انجام دادهایم تا فضاهایی با حداقل هزینه در اختیار فعالان این حوزه قرار گیرد.
وی افزود: همچنین برای ایجاد سکوها و فضاهای دائمی عرضه محصولات نیز با برخی مجموعهها، از جمله مراکز دارای ظرفیت فرهنگی و زیارتی، گفتوگوهایی داشتهایم. در این مسیر چند مورد نیز به مرحله تأیید رسیده و امیدواریم بهزودی شاهد افتتاح فضاهایی باشیم که به صورت دائمی در اختیار فعالان حوزه پوشاک ایرانی ـ اسلامی قرار گیرد.
او درباره اینکه این نمایشگاه برای نخستین بار خروجی صادراتی محصولات حجاب به عمان داشته است، و آیا برنامهای برای تداوم و پایدار شدن این روند صادراتی وجود دارد؟ نیز گفت: توسعه صادرات یکی از رویکردهای جدی ماست. در حدود هشت ماهی که در کارگروه فعالیت داشتهام، تلاش کردهایم ارتباطات گستردهای با فعالان حوزه مد پوشیده یا همان «فشن پوشیده» و «حجاب استایل» در کشورهای مختلف از جمله اندونزی، ترکیه و برخی کشورهای دیگر برقرار کنیم.
او ادامه داد: یکی از مزیتهای تولیدکنندگان ایرانی این است که میتوانند کالاهایی با قیمت تمامشده مناسبتر عرضه کنند. از سوی دیگر، صادرات پوشاک ایرانی تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه میتواند حامل پیام فرهنگی نیز باشد؛ به این معنا که با ورود محصولات ایرانی به بازارهای خارجی، بخشی از فرهنگ ایرانی ـ اسلامی نیز معرفی میشود.
وی افزود: امروز نیز یک کارگاه عملیاتی در زمینه صادرات به عمان برگزار شد. در حال حاضر برخی مجموعههای ایرانی نیز در خارج از کشور فعال هستند؛ برای نمونه مجموعه «حریران» در عمان شعبه دارد و مجموعه «نورا حجاب» در کربلا فعالیت میکند. ما تلاش میکنیم این مسیر هر روز گستردهتر و قویتر شود.
گرجی درباره چالشهای تولیدکنندگان پوشاک نیز گفت: یکی از مهمترین چالشها، موضوع حمایت از تولیدکنندگان برای معرفی محصولاتشان در بازارهای خارجی است. از سوی دیگر، بخشی از بازار داخلی تحت تأثیر ورود پوشاک قاچاق قرار دارد. مقابله با این موضوع در حیطه مسئولیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ما نیز به عنوان عضو حقوقی از وزارت صمت درخواست کردهایم که برخورد با قاچاق پوشاک را با جدیت بیشتری دنبال کند. علاوه بر این، کارگروه ساماندهی مد و لباس تشکیل «کنسرسیوم صادراتی پوشاک» و همچنین ایجاد «خوشه پوشاک ایرانی ـ اسلامی» را در دستور کار قرار داده است تا بستر مناسبی برای حمایت از تولیدکنندگان فراهم شود.
او با اشاره به اینکه صنایعدستی مرتبط با پوشاک در استانهای مختلف مانند سوزندوزی ترکمن، سوزندوزی بلوچ یا پتهدوزی کرمان چه جایگاهی در این بازار دارند؛ افزود: صنایعدستی ظرفیت بسیار مهمی در حوزه پوشاک دارند، اما معمولاً با دو مسئله مواجه هستند؛ نخست اینکه این محصولات اغلب در تیراژ بالا تولید نمیشوند و دوم اینکه قیمت تمامشده آنها نسبت به محصولات صنعتی بالاتر است. با این حال، مخاطبان خاص خود را دارند و در برخی بازارها با استقبال خوبی روبهرو میشوند.
او ادامه داد: ما تجربههایی داشتهایم که در آنها از صنایعدستی در طراحی پوشاک الهام گرفته شده و ترکیبی از هنرهای سنتی و طراحی لباس شکل گرفته است. برخی از این محصولات حتی به بازارهایی مانند روسیه عرضه شده و با استقبال قابل توجهی نیز مواجه شدهاند.
گرجی در پایان افزود: البته باید توجه داشت که صادرات در این حوزه نیازمند زیرساختهایی مانند بازارسازی، لجستیک و شبکه حملونقل است و این فرآیند معمولاً در کوتاهمدت شکل نمیگیرد. با این حال، ظرفیت بسیار خوبی در کشور وجود دارد و اگر بتوانیم با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شبکهای منسجم میان تولیدکنندگان صنایعدستی و فعالان حوزه پوشاک ایجاد کنیم، میتوان از این ظرفیت به شکل گستردهتری بهره برد.
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