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۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۰

فوت یک مقنی به دلیل سقوط در چاه در محدوده حسن‌آباد یزد

فوت یک مقنی به دلیل سقوط در چاه در محدوده حسن‌آباد یزد

یزد - رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد گفت: یک مقنی در محدوده حسن آباد یزد که در داخل چاه مشغول کار بود، بر اثر حادثه و سقوط در این چاه جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید پاک سرشت اظهار کرد: در پی اعلام حادثه سقوط افراد در یک حلقه چاه واقع در محدوده حسن‌آباد به ستاد فرماندهی سازمان، بلافاصله دو دستگاه خودروی امداد و نجات از ایستگاه شماره ۵ به همراه ۶ نفر آتش‌نشان و مدیر عملیات به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، ضمن ایمن‌سازی محیط و انجام اقدامات تخصصی امداد و نجات، موفق شدند دو نفر مقنی گرفتار در چاه را خارج کنند.

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد گفت: بررسی‌های اولیه نشان داد یکی از مقنی‌ها که در داخل چاه مشغول کار بود، بر اثر حادثه جان خود را از دست داده است. همچنین مقنی دیگری که برای کمک به وی وارد چاه شده بود، دچار مصدومیت شد.

پاک سرشت ادامه داد: پیکر فرد جان‌باخته و فرد مصدوم توسط نیروهای آتش‌نشانی از چاه خارج و برای انجام مراحل قانونی و درمانی به عوامل مربوطه تحویل داده شدند.

وی گفت: سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد از شهروندان درخواست می‌کند هنگام فعالیت در فضاهای بسته و چاه‌ها، ضمن رعایت کامل اصول ایمنی، از تجهیزات مناسب و حضور افراد متخصص استفاده کنند.

کد مطلب 6872747

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