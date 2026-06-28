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۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۴

امدادرسانی به ۴ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۲۱ نفر مصدوم شدند

امدادرسانی به ۴ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ ۲۱ نفر مصدوم شدند

سمنان- مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان از امداد رسانی به چهار حادثه رانندگی طی شبانه روز گذشته در استان خبر داد و گفت: این حوادث مصدومیت ۲۱ نفر را در پی داشته است.

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به چهار حادثه رانندگی طی شبانه روز گذشته در جاده های استان سمنان خبر داد و افزود: این حوادث ۲۱ نفر را راهی بیمارستان ها کرده است.

وی با اشاره به اینکه تصادف پیکان وانت و پراید کیلومتر ۳۰ محور فولاد محله به دامغان بیشترین تعداد مصدوم را داشته است، توضیح داد: این حادثه جراحت ۱۱ نفر را رقم زده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان به واژگونی kmc کیلومتر ۱۰ محور آرادان به گرمسار اشاره داشت و ادامه داد: سه مصدوم حادثه امدادرسانی لازم را دریافت کردند.

درخشان برخورد پراید با سگ کیلومتر ۷ محور فولاد محله به شهمیرزاد را دیگر حادثه مهم استان خواند و اضافه کرد: به چهار مصدوم حادثه امداد رسانی لازم از سوی هلال احمر انجام گرفته است.

وی به برخورد با نیوجرسی جیلی کیلومتر ۵۷ محور سرخه به آرادان اشاره داشت و اضافه کرد: سه نفر در این حادثه مصدوم شدند.

کد مطلب 6872773

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