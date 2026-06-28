رویترز: ایران بدون شکست حذف شد؛ صعودی که در دستان دیگران گم شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی از جام جهانی ۲۰۲۶ حذف شد که شاگردان امیر قلعه نویی حتی تا آخرین بازی مرحله گروهی که بین تیم های اتریش و الجزایر بود شانس حضور در مرحله یک شانزدهم را داشتند اما با تساوی دو تیم در این بازی عملا حضور ایران در دور حذفی منتفی شد و تیم ملی کشورمان بار دیگر از دور مسابقات کنار رفت. ایران در حالی حذف شد که در بازی های گروهی خود هیچ شکستی را تجربه نکرد.

خبرگزاری رویترز در رابطه با تیم ملی فوتبال ایران نوشت: تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در حالی از صعود به مرحله حذفی بازماند که در یکی از تلخ‌ترین سناریوهای ممکن، سرنوشت این تیم به نتایج دیدارهای سایر گروه‌ها گره خورد و در نهایت با قرار گرفتن خارج از جمع هشت تیم برتر سوم، از ادامه رقابت‌ها حذف شد.

شاگردان امیر قلعه‌نویی پس از تساوی ۱-۱ مقابل مصر در آخرین دیدار مرحله گروهی، منتظر نتایج سایر مسابقات ماندند؛ دیدارهایی که در مقاطعی امید صعود را برای ایران زنده نگه داشت، اما در نهایت تساوی ۳-۳ اتریش و الجزایر با گل لحظات پایانی، باعث شد هر دو تیم از گروه خود صعود کنند و ایران از رسیدن به مرحله یک‌هشتم نهایی بازبماند.

این حذف در شرایطی رقم خورد که ایران در طول مرحله گروهی شکست نخورد و با سه تساوی برابر نیوزیلند، بلژیک و مصر، یکی از متفاوت‌ترین کارنامه‌های خود در تاریخ جام‌های جهانی را ثبت کرد. با این حال، نتایج سایر گروه‌ها مانع از صعود این تیم شد.

در گزارش رویترز همچنین به شرایط خارج از زمین مسابقه ایران اشاره شده و آمده است که تیم ملی ایران در طول رقابت‌ها با محدودیت‌های لجستیکی و اداری مواجه بوده است. مشکلات مربوط به صدور ویزا و تنش‌های سیاسی میان ایران و آمریکا باعث شده بود اعضای تیم ناچار شوند برای هر مسابقه از کمپ خود در مکزیک به آمریکا سفر کنند و پس از پایان بازی در همان روز بازگردند.

این محدودیت‌ها در دیدارهای مرحله گروهی فشار قابل توجهی بر برنامه ریکاوری تیم ایجاد کرده بود؛ هرچند برای آخرین بازی در سیاتل، شرایط تا حدی تغییر کرد و تیم ایران اجازه یافت زودتر وارد محل برگزاری مسابقه شود.

با این حال، تیم ملی ایران در پایان رقابت‌های مرحله گروهی بدون شکست از جام جهانی ۲۰۲۶ کنار رفت؛ حذف تلخی که با چند لحظه حساس در زمین مسابقه و نتایج لحظات پایانی سایر دیدارها رقم خورد و حسرت صعود تاریخی را برای فوتبال ایران باقی گذاشت.