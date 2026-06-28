حذف تیم ملی ایران در وقت های اضافی؛ بدشانسی با نتایج دیگران

به گزارش خبرنگار مهر، سایت انگلیسی گاردین در گزارشی مفصل به پایان رقابت‌های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و حذف دراماتیک تیم ملی فوتبال ایران پرداخت و نوشت رقابت برای تعیین تیم‌های سوم صعودکننده تا آخرین ثانیه آخرین مسابقه از مجموع ۷۲ دیدار مرحله گروهی ادامه داشت.

این رسانه با اشاره به حساسیت بی‌سابقه رقابت‌ها نوشت که سرنوشت صعود ایران، کره جنوبی، اسکاتلند و اروگوئه تا لحظات پایانی نامشخص بود، اما در نهایت ایران و سه تیم دیگر از رسیدن به مرحله یک‌شانزدهم نهایی بازماندند.

گاردین در تشریح لحظات پایانی دیدار اتریش و الجزایر نوشت که در دقیقه ۹۳، ریاض محرز گل سوم الجزایر را به ثمر رساند تا این تیم با نتیجه ۳ بر ۲ پیش بیفتد؛ نتیجه‌ای که در همان لحظه، ایران را به مرحله حذفی می‌فرستاد و اتریش را حذف می‌کرد.

اما این خوشحالی تنها سه دقیقه دوام داشت. در دقیقه ۹۶، ساشا کالایدزیچ گل تساوی اتریش را وارد دروازه الجزایر کرد تا بازی با نتیجه ۳ بر ۳ به پایان برسد؛ گلی که به نوشته گاردین، جام جهانی اتریش را نجات داد و همزمان رؤیای صعود ایران را به ناامیدی تبدیل کرد.

گاردین همچنین به شرایط دشوار دیدار اتریش و الجزایر اشاره کرده و نوشته است که مسابقه در هوایی بسیار گرم و شرجی در کانزاس‌سیتی برگزار شد؛ شرایطی که کیفیت بازی را تحت تأثیر قرار داده بود. این روزنامه تأکید کرد برخلاف برخی گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده در فضای مجازی، دو تیم در بخش عمده مسابقه با جدیت کامل بازی کردند و روند پرنوسان مسابقه نشان‌دهنده تلاش هر دو تیم برای کسب نتیجه بود.

این رسانه در ادامه، ایران را یکی از بدشانس‌ترین تیم‌های مرحله گروهی معرفی کرده و نوشته است: «ایران با وجود آنکه در سه مسابقه خود شکست نخورد و با سه تساوی مرحله گروهی را به پایان رساند، از صعود بازماند؛ اتفاقی که برای این تیم بسیار تلخ و ناامیدکننده بود.»

گاردین همچنین دلیل اصلی حذف ایران را نتایج سایر گروه‌ها دانست و نوشت تنها تیم سومی که با سه امتیاز موفق به صعود شد، سنگال بود؛ تیمی که با پیروزی پرگل ۵ بر صفر مقابل عراق در هفته پایانی، تفاضل گل خود را به شکل محسوسی بهبود بخشید و همین برتری در تفاضل گل، جای ایران را در جمع تیم‌های صعودکننده گرفت.

بدین ترتیب، شاگردان امیر قلعه‌نویی که مرحله گروهی را بدون شکست پشت سر گذاشتند، در حالی از جام جهانی ۲۰۲۶ کنار رفتند که سرنوشت آنها نه در زمین مسابقه خودشان، بلکه در دقیقه ۹۶ آخرین دیدار مرحله گروهی و با گل تساوی اتریش رقم خورد؛ گلی که پایان تلخی بر یکی از دراماتیک‌ترین شب‌های تاریخ فوتبال ایران در جام جهانی بود.