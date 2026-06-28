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۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۵

توزیع بیش از ۸۱ هزار تن نهاده دامی در لرستان

توزیع بیش از ۸۱ هزار تن نهاده دامی در لرستان

خرم‌آباد - معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان از توزیع بیش از ۸۱ هزار تن نهاده دامی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌الله نامداری در سخنانی از توزیع بیش از ۸۱ هزار تن نهاده اساسی دام و طیور در لرستان طی فصل بهار ۱۴۰۵ از طریق سامانه «بازارگاه» خبر داد و اظهار داشت: استفاده از این سامانه موجب افزایش شفافیت، حذف واسطه‌ها و تسهیل دسترسی بهره‌برداران به نهاده‌های موردنیاز شده است.

وی گفت: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و پایداری زنجیره تأمین پروتئین استان، میزان و روند توزیع نهاده‌های اساسی دام و طیور در فصل بهار سال ۱۴۰۵ از طریق سامانه «بازارگاه» مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به نتایج این بررسی، اظهار کرد: با پایان فصل بهار ۱۴۰۵، آمار توزیع خوراک دام و طیور نشان‌دهنده پویایی بازار و افزایش اعتماد بهره‌برداران به بسترهای دیجیتال تأمین نهاده است. بر اساس داده‌های استخراج شده از سامانه بازارگاه، در این مدت ۲۸ هزار و ۴۳۱ تن جو، ۳۷ هزار و ۷۸۰ تن ذرت و ۱۵ هزار و ۴۹۰ تن کنجاله سویا توسط بهره‌برداران حوزه دام و طیور خریداری شده است.

نامداری با تأکید بر اهمیت تأمین به‌موقع و باکیفیت نهاده‌ها برای جلوگیری از نوسانات بازار، افزود: تأمین خوراک دام و طیور یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود. در فصل بهار امسال تلاش‌های گسترده‌ای برای حذف واسطه‌ها و ایجاد شفافیت در فرایند توزیع از طریق سامانه بازارگاه انجام شد که نتایج مثبت آن در آمار خرید بهره‌برداران به‌خوبی قابل‌مشاهده است.

وی تصریح کرد: استفاده از سامانه بازارگاه علاوه بر افزایش سرعت و شفافیت در فرایند خرید نهاده‌ها، از بروز هرگونه ناهماهنگی در توزیع جلوگیری کرده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: هدف از توسعه این سامانه اطمینان از رسیدن نهاده‌ها به دست مصرف‌کنندگان واقعی و عرضه آن‌ها باقیمت مصوب است.

کد مطلب 6872782

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