توزیع بیش از ۸۱ هزار تن نهاده دامی در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیبالله نامداری در سخنانی از توزیع بیش از ۸۱ هزار تن نهاده اساسی دام و طیور در لرستان طی فصل بهار ۱۴۰۵ از طریق سامانه «بازارگاه» خبر داد و اظهار داشت: استفاده از این سامانه موجب افزایش شفافیت، حذف واسطهها و تسهیل دسترسی بهرهبرداران به نهادههای موردنیاز شده است.
وی گفت: در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و پایداری زنجیره تأمین پروتئین استان، میزان و روند توزیع نهادههای اساسی دام و طیور در فصل بهار سال ۱۴۰۵ از طریق سامانه «بازارگاه» مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به نتایج این بررسی، اظهار کرد: با پایان فصل بهار ۱۴۰۵، آمار توزیع خوراک دام و طیور نشاندهنده پویایی بازار و افزایش اعتماد بهرهبرداران به بسترهای دیجیتال تأمین نهاده است. بر اساس دادههای استخراج شده از سامانه بازارگاه، در این مدت ۲۸ هزار و ۴۳۱ تن جو، ۳۷ هزار و ۷۸۰ تن ذرت و ۱۵ هزار و ۴۹۰ تن کنجاله سویا توسط بهرهبرداران حوزه دام و طیور خریداری شده است.
نامداری با تأکید بر اهمیت تأمین بهموقع و باکیفیت نهادهها برای جلوگیری از نوسانات بازار، افزود: تأمین خوراک دام و طیور یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی کشور به شمار میرود. در فصل بهار امسال تلاشهای گستردهای برای حذف واسطهها و ایجاد شفافیت در فرایند توزیع از طریق سامانه بازارگاه انجام شد که نتایج مثبت آن در آمار خرید بهرهبرداران بهخوبی قابلمشاهده است.
وی تصریح کرد: استفاده از سامانه بازارگاه علاوه بر افزایش سرعت و شفافیت در فرایند خرید نهادهها، از بروز هرگونه ناهماهنگی در توزیع جلوگیری کرده است.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: هدف از توسعه این سامانه اطمینان از رسیدن نهادهها به دست مصرفکنندگان واقعی و عرضه آنها باقیمت مصوب است.
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