به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار صبح یکشنبه در بازدید از اماکن ورزشی شهر بوشهر اظهار کرد: برای اماکنی که نیازمند تعمیر، بازسازی و تجهیز هستند، برنامهریزی لازم انجام خواهد شد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر هدف از این بازدیدهای میدانی را شناسایی مشکلات، بررسی نیازها و تسریع در بهبود زیرساختهای ورزشی استان عنوان کرد.
وی ادامه داد: در این بازدیدها، وضعیت سالنها، کفپوشها، فضاهای تمرینی، مشکلات سرمایشی و سایر کمبودهای موجود مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر در ادامه بازدیدهای میدانی خود، از سالن ورزشی انقلاب بوشهر محل تمرینات ورزشکاران هیئت والیبال استان، بازدید و روند فعالیتهای این مجموعه را ارزیابی کرد.
وی همچنین از مجموعه ورزشی حجاب بوشهر که محل تمرین هیئتهای ورزشهای رزمی، کاراته و سنگنوردی است بازدید کرد و در جریان وضعیت این مجموعهها قرار گرفت.
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