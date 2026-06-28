به گزارش خبرنگار مهر، موسی کشتکار صبح یکشنبه در بازدید از اماکن ورزشی شهر بوشهر اظهار کرد: برای اماکنی که نیازمند تعمیر، بازسازی و تجهیز هستند، برنامه‌ریزی لازم انجام خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر هدف از این بازدیدهای میدانی را شناسایی مشکلات، بررسی نیازها و تسریع در بهبود زیرساخت‌های ورزشی استان عنوان کرد.

وی ادامه داد: در این بازدیدها، وضعیت سالن‌ها، کفپوش‌ها، فضاهای تمرینی، مشکلات سرمایشی و سایر کمبودهای موجود مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر در ادامه بازدیدهای میدانی خود، از سالن ورزشی انقلاب بوشهر محل تمرینات ورزشکاران هیئت والیبال استان، بازدید و روند فعالیت‌های این مجموعه را ارزیابی کرد.

وی همچنین از مجموعه ورزشی حجاب بوشهر که محل تمرین هیئت‌های ورزش‌های رزمی، کاراته و سنگ‌نوردی است بازدید کرد و در جریان وضعیت این مجموعه‌ها قرار گرفت.