کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد دبیرخانه زکات استان در بهار سال جاری اظهار کرد: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵، نیکوکاران و مردم متدین استان اصفهان در مجموع ۵۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان زکات پرداخت کرده‌اند که این مبالغ برای رفع نیازهای اساسی محرومان در بخش‌های مختلف هزینه شده است.

وی در تشریح جزئیات مبالغ جمع‌آوری شده افزود: از این میزان، ۳۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان مربوط به فطریه (عام و سادات)، ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کفاره عمد و غیرعمد، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان زکات واجب و ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نیز در قالب زکات مستحب به ثبت رسیده است.

ترویج زکات در ۵۳۰ روستای استان اصفهان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان با بیان اینکه ترویج فرهنگ زکات در مناطق روستایی از اولویت‌های این نهاد است، تصریح کرد: در سطح استان، ۵۳۰ روستا دارای محصولات مشمول زکات هستند و کشاورزان این مناطق همواره در حمایت از خانواده‌های نیازمند و اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدایی پیش‌قدم بوده‌اند.

وی به تفاوت شیوه‌های پرداخت زکات در مناطق مختلف استان اشاره کرد و گفت: در مناطق مختلف، شاهد سنن زیبایی در ادای این فریضه هستیم؛ به طور مثال در روستاهای منطقه «میمه» به دلیل حفظ سبک زندگی سنتی، بسیاری از کشاورزان بخشی از محصول گندم خود را به صورت مستقیم برای تهیه نان در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار می‌دهند، در حالی که در مناطقی نظیر «برخوار»، تمایل کشاورزان بیشتر به پرداخت نقدی زکات محصولات است.

اولویت‌های هزینه‌کرد وجوه زکات

دبیر شورای زکات استان اصفهان در خصوص نحوه توزیع و صرف این مبالغ خاطرنشان کرد: وجوه حاصل از زکات با رعایت دقیق موازین شرعی و بر اساس اولویت‌های مصوب شورای زکات، در سرفصل‌های عمرانی، درمان، تأمین جهیزیه، امور فرهنگی و کمک‌های معیشتی هزینه می‌شود.

زارع تأکید کرد: هدف اصلی از جمع‌آوری زکات، علاوه بر اجرای حکم الهی، توسعه عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی در مناطق کم‌برخوردار است.

وی در پایان با دعوت از کشاورزان و خیران استان برای مشارکت در این فریضه همزمان با فصل برداشت محصول، خاطرنشان کرد: احیای این سنت حسنه می‌تواند بخش بزرگی از مشکلات معیشتی و زیرساختی در مناطق محروم را برطرف کرده و زمینه‌ساز همبستگی بیشتر اجتماعی در سطح استان شود.

