محمدرضا اصغری از اجرای موفق عملیات مبارزه با آفت سن گندم در سطح ۲۹۷ هزار و ۱۳۴ هکتار از اراضی زراعی استان خبر داد.و گفت: این اقدامات در راستای صیانت از محصولات راهبردی گندم و جو و با هدف تضمین امنیت غذایی همچنان با قوت ادامه دارد.

وی با اشاره به اهمیت پایش مستمر مزارع افزود: در سال زراعی جاری، عملیات مقابله با این آفت در دو مرحله «سن مادر» و «پوره سن» به ترتیب در سطحی بالغ بر ۱۴۸ هزار و ۳۰۱ هکتار و ۱۴۸ هزار و ۸۳۳ هکتار از مزارع گندم و جو استان به اجرا درآمده است.

وی با تاکید بر اینکه پایش و ردیابی آفات به صورت شبانه‌روزی توسط کارشناسان حفظ نباتات انجام می‌شود، تصریح کرد: اولویت اصلی سازمان، نظارت دقیق بر مزارع به‌ویژه در مناطق سردسیر است تا از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری شده و عملکرد و کیفیت محصول نهایی حفظ شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان ‌غربی همچنین به آمار عملیات مبارزه با علف‌های هرز نیز اشاره کرد و افزود: علاوه بر اقدامات حفاظتی علیه آفت سن، عملیات مبارزه با علف‌های هرز پهن‌برگ و نازک‌برگ نیز در ۲۴۱ هزار و ۲۲۲ هکتار از مزارع گندم و ۷ هزار و ۷۳۹ هکتار از مزارع جو استان انجام شده است.

اصغری خاطرنشان کرد: کارشناسان حفظ نباتات استان با حضور میدانی و نظارت مستمر بر مزارع، روند کنترل عوامل خسارت‌زا را تا پایان فصل برداشت ادامه خواهند داد تا خللی در روند تولید محصولات زراعی استان ایجاد نشود.

آذربایجان‌غربی به عنوان یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی در کشور، نقش کلیدی در تأمین غلات مورد نیاز دارد و اجرای طرح‌های مبارزه با آفات در سطوح وسیع، از جمله اقدامات راهبردی برای حفظ پایداری تولید در این استان به شمار می‌رود.