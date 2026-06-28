سیداحمد طباطبایی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر و ماه عزت، آزادگی و جوانمردی برای اعتلای ارزش‌های الهی و انسانی و در یک کلام ماه شهیدان است.

وی افزود: امروز ایران عزیزمان به پشتوانه خون هزاران شهید پرچمدار عزت و سربلندی اسلام ناب محمدی است و در این ایام عاشورایی داغدار قاعد شهیدمان هستیم.

فرزند شهید طباطبایی‌نژاد خاطرنشان کرد: یزیدیان زمان پیام عاشورا را نگرفتند که هیهات من الذله شهدای هفتم تیر با تاسی از مولایشان امام حسین(ع) و هفتاد و دو تن از یاران باوفایش، درس آزادگی، عزت و ایستادگی در برابر ظلم را همچون امام شهیدشان در تاریخ ماندگار کردند.

طباطبایی‌نژاد تصریح کرد: تقارن ایام محرم با سالگرد شهدای والا مقام هفتم تیر و شهادت هفتاد و دو تن از بهترین فرزندان انقلاب اسلامی به ویژه شهید آیت الله دکتر بهشتی و شهید حجت الاسلام سید نورالله طباطبایی نژاد یادآور این حقیقت است که راه حق و عدالت همواره با ایثار و فداکاری همراه بوده است.

وی ادامه داد: همان گونه که یاران سیدالشهدا در کربلا از امام و مقتدای خویش دست نکشیدند شهدای هفتم تیر نیز با جانفشانی از اسلام انقلاب و آرمان های ملت بزرگ ایران پاسداری کردند.

فرزند شهید طباطبایی‌نژاد بیان کرد: امروز ملت ایران با پیروی از رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری این راه پرافتخار را با بصیرت و استقامت ادامه می‌دهد؛ مردم به تبعیت از رهبر انقلاب یکصد و چند شب مقتدرانه در میدان حضور داشته‌اند که ستودنی است.

طباطبایی‌نژاد اضافه کرد: مردم در همه فراز و نشیب های انقلاب اسلامی از روزهای دفاع مقدس تا عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی کشور همواره حضوری آگاهانه داشتند و بارها نشان داده‌اند که در دفاع از اسلام، انقلاب، نظام و ولایت در صفوف نخست قرار دارند.

وی تاکید کرد: امروز در شرایط حساس منطقه و در مقطعی که دشمنان اسلام چشم طمع به منابع این کشور دوخته‌اند در راستای حفظ امنیت استقلال و عزت ایران مردم شهرستان نیز همچون گذشته با اتحاد و وفاداری خود به آرمان‌های انقلاب در صحنه حضوری آگاهانه دارند.

فرزند شهید طباطبایی‌نژاد بیان کرد: حضور مردم یک سرمایه بزرگ اجتماعی و پشتوانه‌ای ارزشمند برای کشور و نظام جمهوری اسلامی بوده، شهدا به ما آموختند که برای حفظ این سرزمین باید ایستاد و از آرمان‌ها دفاع کرد و قانون اساسی خون‌بهای شهیدان است.

طباطبایی‌نژاد ادامه داد: در شرایط حساس کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام، همدلی و حرکت در مسیر رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری هستیم.

وی خاطرنشان کرد: تجربه چهار دهه گذشته ثابت کرده که هر جا ملت ایران با محوریت ولایت فقیه متحد شده دشمنان شکست خورده و کشور با اقتدار از مشکلات عبور کرده است.