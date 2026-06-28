به گزارش خبرنگار مهر، نقی زهی صبح یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، از اجرای مرحله تکمیلی اعطای تسهیلات حمایت از حفظ اشتغال و استمرار تولید و خدمات بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار خبر داد و اظهار کرد: این تسهیلات با هدف افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده، حفظ اشتغال، جلوگیری از تعدیل نیرو و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی از محل اعتبارات تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و باقیمانده اعتبارات تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به فراهم شدن فرصت مجدد برای ثبت‌نام برخی متقاضیان افزود: بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت امور اقتصادی و دارایی، میز خدمت ویژه بررسی مشکلات ثبت‌نام در سامانه «کات» و ثبت‌نام جاماندگان بنگاه‌های دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی بیمه‌شده، روز سه‌شنبه نهم تیرماه از ساعت ۹ تا ۱۳ در اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی برپا خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی درباره مرحله نخست این طرح گفت: در این مرحله، تسهیلات سرمایه در گردش برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از شرایط اضطرار پرداخت می‌شود تا از کاهش اشتغال و تعدیل نیروی انسانی جلوگیری شود.

زهی با بیان اینکه بازپرداخت این تسهیلات شش‌ماهه و با نرخ سود ۲۳ درصد است، افزود: در صورت حفظ کامل یا افزایش اشتغال تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۵، نرخ سود تسهیلات با اختصاص یارانه دولتی به ۱۸ درصد کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: این تسهیلات در سه بخش شامل بنگاه‌های دارای ۲ تا ۵۰ نفر شاغل، بنگاه‌های تک‌نفره و بنگاه‌های دارای بیش از ۵۰ نفر نیروی بیمه‌شده پرداخت می‌شود و میزان آن بر اساس تعداد شاغلان و ضوابط تعیین‌شده محاسبه خواهد شد.

زهی با اشاره به استقبال واحدهای اقتصادی از این طرح اظهار کرد: تاکنون یک‌هزار و ۱۳۴ بنگاه اقتصادی در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که آذربایجان‌شرقی از نظر تعداد ثبت‌نام، رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین مجموع تسهیلات درخواستی بنگاه‌های اقتصادی استان را یک‌هزار و ۳۰۸ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: استان در این شاخص نیز رتبه سوم کشور را دارد.

نماینده وزیر در امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: تاکنون ۵۳۶ میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی آذربایجان‌شرقی پرداخت شده که این میزان، رتبه نخست کشور را برای استان در پرداخت تسهیلات حمایت از اشتغال به همراه داشته است.

وی درباره مرحله دوم این بسته حمایتی نیز گفت: این مرحله با هدف تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی برای استمرار تولید و ارائه خدمات اجرا می‌شود و بنگاه‌های واجد شرایط می‌توانند با رعایت ضوابط تعیین‌شده از این تسهیلات بهره‌مند شوند.

زهی افزود: در مرحله سوم نیز حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از شرایط اضطرار در قالب تأمین سرمایه ثابت انجام خواهد شد که جزئیات آن در ابلاغیه‌های بعدی اعلام می‌شود.

وی در پایان از شناسایی ۳۴۷ واحد آسیب‌دیده خبر داد و گفت: اطلاعات این واحدها از سوی دستگاه‌های اجرایی استان جمع‌آوری و برای تصمیم‌گیری و حمایت‌های بعدی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.