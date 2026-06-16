به گزارش خبرنگار مهر، نقی زهی صبح سه‌شنبه در جریان بازدید از کتابخانه مرکزی تبریز و دیدار با اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی، با تمجید از تحولات صورت‌گرفته در این مجموعه فرهنگی، اظهار کرد: کتابخانه مرکزی تبریز امروز با گذشته خود قابل مقایسه نیست و اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر، این مجموعه را به یکی از مراکز فرهنگی شاخص و جذاب استان تبدیل کرده است.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و فرهنگی، ساماندهی و بهسازی فضاهای کتابخانه‌ای، تنوع‌بخشی به خدمات و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، زمینه حضور و مشارکت گسترده‌تر شهروندان را فراهم کرده و موجب شده است کتابخانه مرکزی تبریز به محیطی پویا، زنده و مخاطب‌محور تبدیل شود.

زهی با اشاره به نقش فناوری در ارتقای خدمات کتابخانه‌ای گفت: استفاده از فناوری‌های روز و رویکردهای نوین در ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی و اطلاع‌رسانی، چهره‌ای جدید از کتابخانه‌های عمومی را به نمایش گذاشته است؛ به‌گونه‌ای که این مراکز دیگر صرفاً محل امانت کتاب نیستند، بلکه به کانون‌های مهم فرهنگی، اجتماعی و آموزشی تبدیل شده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی همچنین فضای کتابخانه مرکزی تبریز را برای حضور خانواده‌ها، دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به کتاب و مطالعه بسیار مناسب و جذاب توصیف کرد و افزود: نشاط، پویایی و تنوع برنامه‌های فرهنگی در بخش‌های مختلف این مجموعه به‌خوبی مشهود است و افزایش چشمگیر مخاطبان نیز نشان می‌دهد اقدامات انجام‌شده با نیازها و مطالبات جامعه همخوانی داشته است.

وی با تقدیر از مجموعه مدیریت و کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان اظهار داشت: تحولات ایجادشده در کتابخانه مرکزی تبریز نمونه‌ای موفق از سرمایه‌گذاری فرهنگی و مدیریت کارآمد است که می‌تواند الگویی برای سایر مراکز فرهنگی باشد. خوشبختانه امروز شاهد آن هستیم که کتابخانه‌های عمومی با توسعه زیرساخت‌ها، ارائه خدمات نوآورانه و اجرای برنامه‌های متنوع، به مراکز فرهنگی پویا، اثرگذار و مرجع برای اقشار مختلف جامعه تبدیل شده‌اند.

در این دیدار، اسد بابایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان شرقی، گزارشی از فعالیت‌ها، برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده در کتابخانه‌های عمومی استان ارائه کرد و به تشریح روند توسعه خدمات کتابخانه‌ای، برنامه‌های فرهنگی و تلاش‌های صورت‌گرفته برای افزایش سطح رضایتمندی مراجعان پرداخت.

در پایان این دیدار، دو طرف درباره ظرفیت‌های همکاری مشترک و راهکارهای حمایت از برنامه‌های فرهنگی و آموزشی با هدف توسعه فرهنگ مطالعه و ارتقای سطح آگاهی عمومی در استان تبادل نظر کردند.