به گزارش خبرنگار مهر، علی فرجی ظهر سه‌شنبه در حاشیه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان مراغه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه قبل از ظهر پروژه‌ها و اعتبارات سال ۱۴۰۵ شهرستان مراغه بررسی و مصوب شد.

وی افزود: در این جلسه که با حضور نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، بر ضرورت تقویت و توسعه زیرساختهای مربوط به بخشهای کشاورزی و گردشگری شهرستان تاکید شد.

فرجی یادآور شد: اعتبارات ابلاغی سال جاری شهرستان که بالغ بر ۳۱۵ میلیارد تومان است، برای پروژه های بخش‌های مختلف از جمله احداث راه، آبرسانی، احداث فضاهای آموزشی و بهداشتی، تعمیرات و تجهیز فضاهای بیمارستانی و دانشگاهی، احداث کانال‌های آبیاری و طرح های هادی روستایی و ... توزیع و تصویب شد.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی افزود: در پایان جلسه استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود و پیگیری منابع مختلف از جمله مشارکت مردمی برای تامین مالی و تکمیل پروژه های نیمه تمام توسط فرماندار شهرستان مورد تاکید قرار گرفت.